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27.05.2021 08:25
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" выиграла серию у "Флориды"

Текст: Максим Домчев

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Тампа-Бэй" в шестом матче серии против "Флориды" добилась победы со счетом 4:0. "Молнии" выиграли серию - 4-2.

Фото: AP Photo/Tony Avelar
Шайба Капризова вошла в десятку лучших по итогам "регулярки" НХЛ

У победителей голы на счету Патрика Маруна, Стивена Стэмкоса, Брейдена Пойнта и Алекса Киллорна. Двумя голевыми передачами отметился российский форвард Никита Кучеров.

На счету Кучерова 11 очков в серии против "пантер" и он захватил лидерство среди лучших бомбардиров плей-офф.

Голкипер Андрей Василевский оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив все 29 бросков.

"Миннесота" сумела сравнять счет в серии против "Вегаса", выиграв шестой матч со счетом 3:0. Российский нападающий Кирилл Капризов набранными очками не отметился.

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