"Тампа-Бэй" выиграла серию у "Флориды"

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Тампа-Бэй" в шестом матче серии против "Флориды" добилась победы со счетом 4:0. "Молнии" выиграли серию - 4-2.

У победителей голы на счету Патрика Маруна, Стивена Стэмкоса, Брейдена Пойнта и Алекса Киллорна. Двумя голевыми передачами отметился российский форвард Никита Кучеров.

На счету Кучерова 11 очков в серии против "пантер" и он захватил лидерство среди лучших бомбардиров плей-офф.

Голкипер Андрей Василевский оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив все 29 бросков.

"Миннесота" сумела сравнять счет в серии против "Вегаса", выиграв шестой матч со счетом 3:0. Российский нападающий Кирилл Капризов набранными очками не отметился.