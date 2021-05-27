УЕФА намерен изменить формат финальной стадии Лиги чемпионов

УЕФА планирует проводить финальный турнир Лиги чемпионов в формате "Финала четырех".

Как сообщает New York Times, УЕФА намерен изменить формат финальной части Лиги чемпионов. Подобный формат использовался в сезоне 2019-2020, который был приостановлен из-за коронавируса.

По данным издания, УЕФА отмечает, что тот финальный турнир собрал огромную телевизионную аудиторию. Это и сподвигло организацию подумать об изменениях. Ожидается, что матчи "Финала четырех" пройдут по концепции "неделя чемпионов" - два полуфинала и финал в одном городе.

Отметим, что пока в УЕФА официально не говорили об этих изменениях и эта идея еще не обсуждалась с клубами.