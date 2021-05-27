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27.05.2021 22:36
Рубрика: Спорт

УЕФА намерен изменить формат финальной стадии Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

УЕФА планирует проводить финальный турнир Лиги чемпионов в формате "Финала четырех".

Фото: AP Photo/Alberto Saiz
"Барса", "Реал" и "Ювентус" не довольны дисциплинарным делом УЕФА

Как сообщает New York Times, УЕФА намерен изменить формат финальной части Лиги чемпионов. Подобный формат использовался в сезоне 2019-2020, который был приостановлен из-за коронавируса.

По данным издания, УЕФА отмечает, что тот финальный турнир собрал огромную телевизионную аудиторию. Это и сподвигло организацию подумать об изменениях. Ожидается, что матчи "Финала четырех" пройдут по концепции "неделя чемпионов" - два полуфинала и финал в одном городе.

Отметим, что пока в УЕФА официально не говорили об этих изменениях и эта идея еще не обсуждалась с клубами.

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