В пятницу в немецком Кельне стартует "Финал четырех" баскетбольной Евролиги. В полуфинале московский ЦСКА сыграет с турецким "Анадолу", а испанская "Барселона" - с итальянским "Миланом".

Весь мини-турнир пройдет в строжайшем режиме "пузыря": болельщиков на трибунах, увы, не будет. Из-за ковидных протоколов ЦСКА прибыл на место назначения даже на день раньше, чем обычно. И, пожалуй, впервые за последние несколько лет - не в статусе явного фаворита.

Даже в полуфинале букмекеры да и многие специалисты отдают предпочтение сопернику армейцев. И рациональное зерно в этом есть. Слишком уж мощное впечатление производит нынче "Анадолу", ведомый звездами Шейном Ларкиным и Василие Мицичом, который, к слову, был признан самым ценным игроком "регулярки". Не будем брать в расчет качели между командами в регулярном чемпионате (ЦСКА выиграл дома 100:65, а в гостях уступил 70:100, потерпев свое самое крупное поражение в Евролиге): они скорее говорят о турбулентности сезона в условиях пандемии.

Впрочем, есть один фактор, железно свидетельствующий в пользу ЦСКА. Ни у одного клуба Европы нет такого победного ДНК, как у армейцев. Если кто забыл, в предыдущем финале Евролиги два года назад москвичи обыграли именно "Анадолу. С тех пор турецкая команда практически не изменилась, разве что еще укрепила несколько позиций. А ЦСКА сразу после того финала покинул ряд лидеров, команда перестроилась почти полностью. Плюс в этом году армейцы потеряли по разным причинам своих ключевых игроков - Майка Джеймса и Николу Милутинова. И тем не менее ЦСКА в "Финале четырех"!

ЦСКА обыграл "Анадолу" в финале Евролиги два года назад. С тех пор армейцы перестроили команду, но все равно дошли до решающей стадии

Начиная с 2003 года армейцы лишь раз не попали в квартет сильнейших. А значит, речь уже не просто о команде, а о системе. По словам президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, который накануне отпраздновал 60-летие, а в свое время стоял у истоков ЦСКА в нынешнем виде, секрет успеха - в "координации между руководством клуба и самой командой, раздевалкой. Когда мы, только придя в клуб в 2002 году, защищали бюджет, меня спросили, а что самое важное. Отвечаю: самое важное - отремонтировать раздевалку. Можете забыть про мой кабинет, но раздевалку сделайте. Когда я ушел из клуба, Андрей Ватутин (нынешний президент ЦСКА. - Прим. "РГ") эту философию сохранил. Он выстраивает не только контрактные отношения, но и личные. У него были очень тяжелые моменты, когда будущее клуба реально находилось под вопросом. А сезон-2010/2011, когда ЦСКА не попал даже в плей-офф Евролиги? Все это было пройдено, потому что выстроенная система не дала клубу просесть".

Если говорить конкретно об этом сезоне, нужно отдать должное наставнику армейцев Димитрису Итудису. Выдержать все удары судьбы и в таких тяжелых условиях вырулить в "Финал четырех" дорогого стоит. Все помнят слезы греческого специалиста после победы в 2019 году. Кажется, в Кельне эмоций будет не меньше.

"Анадолу" в том, что обладает характером победителя, пока не убедил. Если ЦСКА влегкую разобрался в серии плей-офф с "Фенербахче" - 3-0, то турки изрядно помучились с постаревшим мадридским "Реалом" - 3-2. Попутно обнажилась едва ли не главная проблема "Эфеса": команда нередко "плывет" в концовках. Сумел ли турецкий клуб извлечь уроки из матчей с "Реалом", будет понятно уже в пятницу.

Вывеска второго полуфинала больше похожа на афишу матча решающих стадий футбольной Лиги чемпионов. Непривычности добавляет и тот факт, что "Милан" - редкий гость в квартете сильнейших Евролиги. В предыдущий раз клуб пробивался в "Финал четырех" 29 лет назад. Да и "Барселону", несмотря на всю ее мощь и распиаренность, завсегдатаем "Финала четырех" не назовешь: до этого каталонцы играли там семь лет назад. Тем не менее "Барса", выигравшая регулярный чемпионат, - главный претендент на титул. Это, впрочем, не означает, что у "Милана" нет шансов - пример "Зенита", который лишь в пяти матчах уступил испанцам в плей-офф, показывает: обыгрывать "Барселону" можно.

Где будем смотреть

28 мая, пятница, "Матч ТВ"

18.55. ЦСКА - "Анадолу Эфес". Прямая трансляция