"Вильярреал" обыграл по пенальти "МЮ" в финале Лиги Европы

Испанский "Вильярреал" переиграл в серии пенальти "МЮ" в финале Лиги Европы. Основное время закончилось со счетом 1:1, а по пенальти "желтая субмарина" победила 11:10.

Для обеих команд этот финал был последней возможностью завоевать трофей по итогам сезона. Но если "МЮ" уже привык к титулам в Европе, да и историческим победам в целом, то "Вильярреал" мог выиграть первый кубок в истории клуба.

Кто, как ни Унаи Эмери, бывший тренер "Спартака", знает, как добиваться успеха в Лиге Европы? Рулевой "Вильярреала" ранее четырежды участвовал в финале этого турнира, и трижды его футболисты оказывались сильнее. Что касается наставника "МЮ" Уле Гуннара Сульшера, то для него вчерашний финал был дебютным у руля "красных дьяволов".

Счет в матче открыл испанский клуб: на 28-й минуте с передачи Дани Парехо отличился Жерар Морено. Впрочем, уже в самом начале второй половины "МЮ" сравнял счет усилиями Эдинсона Кавани, недавно продлившего контракт с "манкунианцами". К слову, 34-летний уругваец стал самым возрастным игроком, забивавшим за "красных дьяволов" в финале еврокубков.

Основное время так и закончилось вничью 1:1. В дополнительное время активнее был "Вильярреал", но забить друг другу команды не смогли. В серии пенальти решающий момент наступил при счете 10:10, когда бить принялись вратари. В отличие от своего коллеги Херонимо Рульи, голкипер "МЮ" Давид де Хеа свою попытку не реализовал. Как итог - "Вильярреал" завоевал Лигу Европы, выиграв первый трофей в истории клуба.