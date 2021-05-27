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27.05.2021 19:10
Рубрика: Спорт

Англичан покусали

"Вильярреал" одолел "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы, не позволив командам с туманного Альбиона завоевать оба еврокубка
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Сезон в Европе подходит к концу финалами двух главных клубных турниров - Лиги Европы и Лиги чемпионов. В первом из них испанский "Вильярреал" одолел по пенальти "Манчестер Юнайтед". Основное время матча закончилось вничью 1:1, а серия одиннадцатиметровых завершилась со счетом 11:10.
"Вильярреал" выиграл первый трофей за 98 лет существования клуба. Фото: Reuters "Вильярреал" выиграл первый трофей за 98 лет существования клуба. Фото: Reuters
"Вильярреал" выиграл первый трофей за 98 лет существования клуба. Фото: Reuters

Везунчик Эмери

Для "Вильярреала" этот матч навсегда войдет в историю. Команда не просто завоевала еврокубок, а выиграла первый трофей за 98 лет существования клуба. Были серебряные и бронзовые медали первенства страны, выход в полуфинал Лиги чемпионов и Кубка Интертото, но титулов не было. В отличие от "МЮ", избалованного разными трофеями.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Безусловно, громадная заслуга в успехе "Вильярреала" принадлежит Унаи Эмери. Бывший главный тренер московского "Спартака" после ухода из стана "красно-белых" в 2012 году выиграл уже 11 трофеев.

Благодаря победе в финале Лиги Европы "Вильярреал" не только взял первый трофей в истории, но и гарантировал себе попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Кроме того, команда Эмери примет участие в матче за Суперкубок УЕФА ближайшим летом. В соперниках у нее будет победитель Лиги чемпионов.

Летом "Вильярреал" поборется за Суперкубок УЕФА с победителем Лиги чемпионов - "Манчестер Сити" или лондонским "Челси"

Подплыли к Порту

В субботу в Порту на стадионе "Драгау" состоится финал Лиги чемпионов, в котором в третий раз в истории сыграют два английских клуба. На этот раз за трофей поборются "Манчестер Сити" и "Челси".

Изначально решающий поединок Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле. Однако сразу после выхода в финал двух английских команд начались переговоры о его переносе в другое место. Причина - в пандемии коронавируса.

Дело все в том, что в середине мая Турцию внесли в красный список британского правительства из-за эпидемиологической ситуации, и это сразу сделало невозможным вояжи англичан в эту страну. Мало того, что правительство строго не рекомендует ездить в государства из красного списка, так еще и по возвращении прибывших ждет 11-дневный карантин в государственном отеле, за что нужно будет платить 1750 фунтов (около 183 тысяч рублей).

Власти Португалии подтвердили, что вместимость "Драгау" на финале составит 33 процента, или 16 500 зрителей. Участникам матча было выделено по 6000 билетов для их болельщиков. Оставшиеся 1700 билетов для нейтральных зрителей поступили в продажу 25 мая и были распроданы за несколько часов. Чтобы попасть на арену, надо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в период с 26 по 29 мая, или экспресс-тест на антитела.

Фото: AP Photo/Alberto Saiz
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Какое-то время УЕФА рассматривал вариант с переносом матча на лондонский "Уэмбли", но в итоге все сорвалось из-за позиции британского правительства. УЕФА просил о смягчении требований к въезжающим, чтобы гости финального матча (речь о спонсорах, персонале УЕФА, ВИП-персонах) не соблюдали необходимый карантин. Также была высказана просьба увеличить количество болельщиков на трибунах. Однако в Британии не пошли навстречу УЕФА.

Почему Португалия? В отличие от Турции эта страна находится в зеленом листе британского правительства: для путешествия в государства из этого списка необходимо сдать два теста на коронавирус - перед отъездом и при возвращении. За Португалию также говорит успешный опыт проведения прошлогоднего мини-турнира Лиги чемпионов, в который уместились почти все матчи плей-офф и, собственно, сам финал. Тогда игры приняли два лиссабонских стадиона, а "Драгау" был заявлен как запасной. К слову, в Португалии пройдет третий финал Лиги чемпионов за последние семь лет. С 2010 года ни одна страна не может похвастаться такими показателями.

Где будем смотреть

29 мая, суббота, "Матч ТВ"

22.00. Финал Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" - "Челси". Прямая трансляция.

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