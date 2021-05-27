Звонарева вышла в финал квалификации "Ролан Гаррос"

Экс-вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров "Большого шлема" Вера Звонарева, на данный момент занимающая 96-е место в мировом рейтинге, пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Франции.

Во втором раунде предварительного отбора 36-летняя Звонарева обыграла представительницу Грузии Мариам Болквадзе со счетом 6:3, 6:1. За выход в основную сетку "Ролан Гаррос", которая стартует 30 мая, Вера поспорит с победительницей матча Тамара Корпач (Германия) - Анна Шмидлова (Словакия).

Между тем 33-я ракетка мира Екатерина Александрова набирается игровой практики перед грунтовым "Большим шлемом" на турнире в Страсбурге. Во Франции россиянка получила третий номер посева и добралась до четвертьфинала. Накануне Екатерина потеснила хозяйку кортов Клару Бюрель, получившую уайлд-кард (6:3, 6:4). Следующей соперницей Александровой станет чешка Барбора Крейчикова.