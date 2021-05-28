45-летний Кличко может вернуться на ринг в бою с Бриггсом

Братья Владимир и Виталий Кличко (слева направо) после боя в 2013 году. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Владимир Кличко может возобновить профессиональную боксерскую карьеру, которую он завершил в 2017 году. Не исключено, что очередным боем 45-летнего экс-чемпиона мира в супертяжелом весе станет поединок против 49-летнего Шеннона Бриггса. Американец также владел чемпионским поясом, но ушел с ринга на год раньше украинца.

"Судьба распорядилась так, что сегодня я согласился на бой с Владимиром Кличко, который возвращается на ринг", - заявил Бриггс в интервью Sky Toe2Toe podcast.

Он добавил, что неким людям, которые предложили ему боксировать с Кличко, "не пришлось спрашивать дважды".

Интересно, что Кличко ранее несколько раз намекал на свое возвращение. Одной из его целей был рекорд легендарного Джорджа Формана, которому удалось вернуть титул чемпиона мира в супертяжелом весе, когда ему было 45 лет, отмечает портал Allboxing.

В свое время Кличко и Бриггс провели на ринге по 68 боев. Украинец выиграл в 64-х, американец - в 60-ти.