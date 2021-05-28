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28.05.2021 19:55
Рубрика: Спорт

Алаба подписал контракт с мадридским "Реалом"

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Защитник "Баварии" Давид Алаба продолжит карьеру в мадридском "Реале". В пятницу он подписал пятилетний контракт с мадридским клубов. Об этом сообщает официальный сайт "Реала". Официальное представление новичка состоится после окончания чемпионата Европы.

Фото: Manu Fernandez / POOL / AFP
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Алаба выступал за "Баварию" с 2009 года. Он стал рекордсменом Бундеслиги по числу матчей в высшем дивизионе немецкого футбола для иностранных игроков. Вместе с "Баварией" Алаба дважды побеждал в Лиге чемпионов, 10 раз завоевывал титул чемпиона Германии.

По ходу нынешнего сезона 28-летний игрок сборной Австрии заявил, что не будет продлевать контракт с мюнхенцами.

В СМИ сообщалось о том, что в мадридском клубе Алаба будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год.

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