Алаба подписал контракт с мадридским "Реалом"

Защитник "Баварии" Давид Алаба продолжит карьеру в мадридском "Реале". В пятницу он подписал пятилетний контракт с мадридским клубов. Об этом сообщает официальный сайт "Реала". Официальное представление новичка состоится после окончания чемпионата Европы.

Алаба выступал за "Баварию" с 2009 года. Он стал рекордсменом Бундеслиги по числу матчей в высшем дивизионе немецкого футбола для иностранных игроков. Вместе с "Баварией" Алаба дважды побеждал в Лиге чемпионов, 10 раз завоевывал титул чемпиона Германии.

По ходу нынешнего сезона 28-летний игрок сборной Австрии заявил, что не будет продлевать контракт с мюнхенцами.

В СМИ сообщалось о том, что в мадридском клубе Алаба будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год.