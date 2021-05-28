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Рубрика: Спорт

Аллегри возглавил "Ювентус"

Текст: Максим Домчев
Массимилиано Аллегри. Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Массимилиано Аллегри. Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Массимилиано Аллегри. Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Итальянский "Ювентус" объявил о назначении на пост главного тренера команды Массимилиано Аллегри. 53-летний новый главный тренер уже занимал этот пост в "Ювентусе" с 2014 по 2019 годы.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Под руководством Аллегри туринцы завоевали пять титулов чемпиона Италии, четырежды побеждали в розыгрыше Кубка страны и дважды - в Суперкубке. Срок договора с новым наставником команды пока не раскрывается.

В пятницу туринский клуб объявил об уходе с поста наставника клуба Андреа Пирло, под руководством которого "Ювентус" впервые за долгое время не смог завоевать чемпионский титул.

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