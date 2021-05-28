"Барселона" готова предложить Месси контракт на 10 лет

Руководство "Барселоны" выразило готовность предложить лидеру и капитану команды Лионелю Месси контракт на 10 лет.

Соглашение 33-летнего Месси с каталонским клубом истекает в конце июня, и пока стороны так и не договорились о его продлении.

Как сообщает Catalunya Radio, руководство "Барселоны" намерено сделать аргентинцу весьма неожиданное предложение. Контракт на 10 лет будет включать в себя два сезона за каталонцев, после чего Месси должен отправиться в MLS на три года, где будет послом "Барселоны", а затем вернуться в клуб, чтобы занять одну из должностей.

Сам Месси ранее выразил готовность продлить контракт с "Барсой" еще на два сезона, хотя его настойчиво зовут в "ПСЖ" и "Манчестер Сити".

В минувшем сезоне, который стал не слишком успешным для "Барселоны", на счету аргентинца 38 забитых мячей во всех турнирах.