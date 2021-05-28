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28.05.2021 21:21
Рубрика: Спорт

ЦСКА проиграл "Анадолу" в полуфинальном матче Евролиги

Текст: Илья Соболев
Московский ЦСКА в драматичнейшем матче уступил турецкому "Анадолу Эфесу" в полуфинале "Финала четырех" Евролиги. Армейцы по ходу встречи уступали "-21", но сумели затащить соперника в нервную концовку, где для победы не хватило совсем немного - 86:89.
Фото: Михаил Сербин / РИА Новости Фото: Михаил Сербин / РИА Новости
Фото: Михаил Сербин / РИА Новости

Те же самые команды играл в финале Евролиги два года назад, и тогда верх взял ЦСКА. В регулярном чемпионате нынешнего сезона соперники нанесли друг другу чувствительные поражения. Армейцы сначала выиграли на родном паркете 100:65, а потом в гостях потерпели свое самое крупное поражение в истории турнира - 70:100.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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На нейтральной территории в Кельне специалисты отдавали предпочтение "Анадолу", даже несмотря на то, что ЦСКА лишь по дополнительным показателям уступил победителю "регулярки" "Барселоне" и вообще приехал в Германию в ранге действующего чемпиона. Но слишком уж велики кадровые и не только проблемы, на фоне которых ЦСКА пробивался в "Финал четырех", чего не скажешь об "Эфесе", который почти целиком сохранил состав двухлетней давности и даже укрепил его.

В первой четверти армейцы сделали то, чего нужно было избегать всеми силами: дали туркам почувствовать кураж. Как итог, стартовую 10-минутку "Анадолу" закончил, ведя в счете 25:15. Баскетболисты совершили целых четыре потери - очень много для одной четверти, но соперник - столько же. А вот в чем "Эфес" значительно превзошел москвичей, так это в проценте реализации трехочковых. ЦСКА реализовал только одну попытку из шести, а "Анадолу" из того же количества - пять. Особенно бушевал Бобуа, забивший три "трехи" из трех.

После небольшой паузы картина на паркете не сильно изменилась. В какой-то момент казалось, что "Эфес" совсем уже безнадежно уходит вперед: за 36 секунд до большого перерыва у "Анадолу" было "+16" - 49:33. Неизвестно, что было бы с ЦСКА, не возьми игру в свои руки Уилл Клайберн. В первой четверти у американца было только два балла, а во второй он к ним прибавил еще 15. Его четыре очка в концовке позволили москвичам немного сократить отставание - 37:49.

Увы, вторая половина матча началась для подопечных Димитриса Итудиса не лучшим образом. И "-12" как-то легко выросли до "-21". Не слишком помогали даже подвиги армейского датчанина Иффе Лундберга, набравшего 12 очков за четверть: партнеры особо его порыв не поддерживали. Но не просто так характер назывался чуть ли не главным козырем ЦСКА в полуфинале. Эффектнейший данк Клайберна на последних секундах третьей четверти придал импульс армейцам, и уже на старте четвертой 10-минутки отставание удалось сократить до десяти баллов. Разорвать эту дистанцию москвичи не могли три минуты с лишним, пока из-за трехочковой дуги не попал Иван Ухов - 66:75. А дальше разыгравшийся Дэниэл Хэкетт и Клайберн впервые за долгое время подтащили свою команду на расстояние одного броска до "Анадолу" - 84:87.

Фото: пресс-служба Федерации баскетбола Турции
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За 1.08 до сирены об окончании четвертой четверти Курбанов реализовал два штрафных, и ЦСКА подобрался к сопернику еще ближе - 86:87. Увы, до счастья не хватило совсем немного. После того, как Шейн Ларкин реализовал один из двух штрафных - 88:86, у армейцев оставалось семь секунд на финальную атаку. Решающий бросок доверили Клайберну, но в этом случае из-за трехочковой дуги он промахнулся. В финал идет "Анадолу", а ЦСКА хоть и проиграл, в очередной раз показал, почему с 2003 года не уступил ни одной серии во всех турнирах, в которых участвовал.

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