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Рубрика: Спорт

Димитрис Итудис: Чувствуем горькое послевкусие от того, как проиграли

Текст: Илья Соболев
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, что чувствуют его подопечные, уступив турецкому "Анадолу" (86:89) в драматичной концовке полуфинального матча баскетбольной Евролиги.
Фото: Михаил Сербин / РИА Новости Фото: Михаил Сербин / РИА Новости
Фото: Михаил Сербин / РИА Новости

Димитрис Итудис: Поздравляю "Эфес" с победой. Нам не хватало коммуникации, кроме того, мы проявили слишком много уважения к сопернику. Мы слишком часто давали бросать им сходу, что не было нашим планом. И то, что они закончили первую половину матча с 60 процентами реализации трехочковых - это сделало разницу. Мы хотели начать третью четверть по-другому. Они продолжали попадать, и это давало им уверенности в себе. Но тот факт, что за всю вторую половину матча они реализовали лишь одну попытку из-за дуги из восьми, показывает, как мы изменили свою игру в защите. Когда перед стартом четвертой четверти у нас было "-16", мы говорили игрокам, что все еще можем вернуться. В баскетболе возможно все. И мы нашли способ, как вернуться. Мы имели право рассчитывать на другой результат, но это игра. Конечно, мы чувствуем горькое послевкусие от того, как именно проиграли этот матч, но мои поздравления "Эфесу", они вышли в финал.

Фото: пресс-служба Федерации баскетбола Турции
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По ходу матча ваша команда в какой-то момент уступала сопернику 21 очко. Вы гордитесь тем, что ваши игроки сражались до конца и едва не вырвали победу?

Димитрис Итудис: Конечно, горжусь. И я говорил парням это еще до игры. Горжусь хотя бы потому, что мы вышли в "Финал четырех". Это не то, что дается легко. Особенно в нынешнее беспрецедентное время, когда бушует коронавирус и много травм. Понимаете, мы попали сюда не случайно, как и три других команды. Все приехали сразиться за титул. Повторюсь, все могло завершиться по-другому, но я горд, как мы сражались. Это просто, не только в спорте, но даже в жизни, когда кто-то доминирует и ему все удается, вывести его из зоны комфорта. Мы нашли как это сделать, но, возможно, слишком поздно. Никто не хочет упасть, но, если ты падаешь, ты должен встать и идти дальше.

То, как сыграл сегодня Уилл Клайберн, набравший 26 очков, показывает насколько он важен для ЦСКА?

Димитрис Итудис: Мне не нужно было дожидаться этого матча, чтобы понять, как важен для нас Уилл Клайберн в качестве системообразующего игрока. Уилл очень мотивирован, и тот факт, что он снова вышел на свой уровень после всех травм и операций, показывает, что он за человек.

Как теперь команде настроиться на матч за третье место?

Димитрис Итудис: Давайте начистоту. Все сюда приехали побороться за титул. Никто не приехал играть за третье место. Но раз такая игра предусмотрена Евролигой, мы должны быть профессионалами. Но, учитывая горькое послевкусие с одной стороны, и финальную серию в недалеком будущем с другой, посмотрим, сможем ли мы немного ротировать состав.

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