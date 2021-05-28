Киркоров исполнит гимн России перед матчем против Болгарии

Заключительная контрольная встреча перед стартом чемпионата Европы продет 5 июня в Москве. На стадионе "Динамо" команда Станислава Черчесова примет сборную Болгарии.
Как сообщает Twitter российской команды, перед матчем болельщиков ждет немало интересного. В программе - фотосессия с легендами сборной России, будет организована интерактивная студия. Туда придут легенды сборной России и звездные болельщики.
Перед началом встречи гимн РФ исполнит певец Филипп Киркоров.
В настоящее время сборная России находится на сборе в Австрии. 1 июня команда Станислава Черчесова проведет матч во Вроцлаве против сборной Польши.
В стартовом матче Евро-2020 сборная России сыграет с бельгийцами 12 июня.
Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки – мы подготовили увлекательную программу matchday перед встречей Россия – Болгария.— Сборная России (@TeamRussia) May 28, 2021
Билеты на матч – по ссылке:https://t.co/83p0VnBl2Z#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/hz4sIWjPFr