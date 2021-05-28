Киркоров исполнит гимн России перед матчем против Болгарии

Перед началом товарищеского матча между сборными России и Болгарии по футболу гимн РФ исполнит Филипп Киркоров.

Заключительная контрольная встреча перед стартом чемпионата Европы продет 5 июня в Москве. На стадионе "Динамо" команда Станислава Черчесова примет сборную Болгарии.

Как сообщает Twitter российской команды, перед матчем болельщиков ждет немало интересного. В программе - фотосессия с легендами сборной России, будет организована интерактивная студия. Туда придут легенды сборной России и звездные болельщики.

Перед началом встречи гимн РФ исполнит певец Филипп Киркоров.

В настоящее время сборная России находится на сборе в Австрии. 1 июня команда Станислава Черчесова проведет матч во Вроцлаве против сборной Польши.

В стартовом матче Евро-2020 сборная России сыграет с бельгийцами 12 июня.