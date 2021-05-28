"Ливерпуль" объявил о переходе Конате из "Лейпцига"

"Ливерпуль" объявил о трансфере защитника немецкого клуба "Лейпциг" Ибраима Конате.

Как сообщается на официальном сайте клуба, англичане заключили с игроком долгосрочный контракт, подробности которого не раскрываются.

По данным СМИ, за 22-летнего футболиста молодежной сборной Франции английский клуб заплатил около 35 миллионов евро.

Конате выступает на позиции центрального защитника. У "Ливерпуля" эта линия остро нуждалась в усилении.

На счету Конате 95 матчей за "Лейпциг" за четыре сезона. За это время он отметился четырьмя забитыми мячами.