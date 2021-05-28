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28.05.2021 19:43
Рубрика: Спорт

"Локомотив" объявил о переходе полузащитника Мухина в ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Полузащитник сборной России Максим Мухин перешел из "Локомотива" в ЦСКА.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
"Локомотив" выступил с заявлением после драки в матче против "Ахмата"

Как сообщает официальный сайт "Локомотива", клубы согласовали трансфер футболиста, "на условиях, значительно отличающихся от тех, что были заявлены в средствах массовой информации". При этом команды договорились о том, что детали сделки разглашены не будут.

Ранее сообщалось о том, что футболист, вызванный главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в национальную команду, обойдется армейскому клубу в 15 миллионов рублей.

Мухин перешел в "Локомотив" в 2019 году. До этого он выступал за молодежную команду "Крыльев Советов". В минувшем чемпионате страны на счету Мухина 10 матчей. Также в нынешнем сезоне он впервые получил вызов в сборную России.

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