"Локомотив" объявил о переходе полузащитника Мухина в ЦСКА

Полузащитник сборной России Максим Мухин перешел из "Локомотива" в ЦСКА.

Как сообщает официальный сайт "Локомотива", клубы согласовали трансфер футболиста, "на условиях, значительно отличающихся от тех, что были заявлены в средствах массовой информации". При этом команды договорились о том, что детали сделки разглашены не будут.

Ранее сообщалось о том, что футболист, вызванный главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в национальную команду, обойдется армейскому клубу в 15 миллионов рублей.

Мухин перешел в "Локомотив" в 2019 году. До этого он выступал за молодежную команду "Крыльев Советов". В минувшем чемпионате страны на счету Мухина 10 матчей. Также в нынешнем сезоне он впервые получил вызов в сборную России.