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28.05.2021 12:10
Рубрика: Спорт

"Ахмат" отстранил от тренировок трех игроков "молодежки" за потасовку

Текст: Максим Домчев

Грозненский "Ахмат" отстранил от тренировок трех игроков, принимавших самое активное участие в драке в матче молодежного первенства против "Локомотива". Клуб сообщил об этом на своем официальном сайте.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
"Локомотив" выступил с заявлением после драки в матче против "Ахмата"

Лечи Садулаев, Абдул-Малик Джакуев и Турпал-Али Ибишев отстранены от тренировок и не будут вызваны на сборы основного состава команды после выхода из отпуска.

"Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле. Не такой путь должны выбирать молодые, начинающие карьеру футболисты", - говорится в сообщении.

В "Ахмате" добавили, что решение о том, когда игроки смогут вернуться к тренировкам, будет принято дополнительно.

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