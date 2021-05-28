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28.05.2021 12:10
Рубрика: Спорт

Горнолыжный сезон на Эльбрусе продлили на первый месяц лета

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Горнолыжные трассы на Эльбрусе проработают как минимум до конца июня Фото: Владимир Аносов/РГ Горнолыжные трассы на Эльбрусе проработают как минимум до конца июня Фото: Владимир Аносов/РГ
Горнолыжные трассы на Эльбрусе проработают как минимум до конца июня Фото: Владимир Аносов/РГ

Завершение горнолыжного сезона 20/21 на курорте "Эльбрус" решили отложить как минимум на месяц. На большой высоте осталось достаточно снега для комфортного катания на лыжах и сноубордах, ориентировочно, он не растает до конца июня. Об этом сообщил генеральный директор "Курортов Северного Кавказа" Хасан Тимижев в своем Instagram.

Фото: iStock
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- Мы продлили зимний сезон на Эльбрусе! И еще один интересный факт: предыдущий длинный сезон на курорте был в 2017 году, тогда катание закончилось в середине июля. Сейчас мы не ставим целей побить этот рекорд, нам важна безопасность гостей, так что будем смотреть по погоде. Пока сезон продлен на весь первый летний месяц, - написал Тимижев.

Правда, кататься можно будет только выше отметки в 3455 метров, то есть от станции канатной дороги "Гара-Баши" до станции "Мир". Трассы ниже этой отметки будут закрыты с 31 мая, так как безопасность на них уже не гарантируется.

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