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28.05.2021 21:33
Рубрика: Спорт

ФК "Краснодар" представил книгу о клубе и стадионе

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В столице Кубани прошла презентация фотоальбома, посвященного футбольному клубу "Краснодар" и всему тому, что его окружает с момента создания - стадиону, академии и одному из лучших парков страны, раскинувшемуся рядом с ареной "черно-зеленых".

- Эта книга - наш пройденный путь. Но мы живем будущим, - отметил в предисловии издания владелец и президент клуба Сергей Галицкий.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Как сообщил на презентации директор академии ФК "Краснодар" Арам Фундукян, благодаря книге болельщики смогу побывать в тех местах, куда обычно попасть возможности у них нет - на базе "Четук" и в академии.

- Идея книги принадлежит Сергею Николаевичу Галицкому. Фотографий за минувшие годы накопилось немало. Делали альбом долго, неоднократно переделывали и перешивали, - рассказал Фундукян.

В книгу вошло около 400 снимков, авторами которых стали Андрей Шрамко, Александр Соловьев и Илья Иванов.

- Хотелось сохранить не только эстетическую, но и эмоциональную составляющую снимков, - поясняет автор большинства работ в альбоме Андрей Шрамко. - Хотя самый лучший и любимый снимок у меня, думаю, еще впереди. Мы не стремились показать историю становления клуба, в книгу вошли снимки того, как создавался стадион, фото последних сезонов. Часть работ - черно-белые. Они лучше передают эмоции. Илья Иванов - замечательный архитектурный фотограф, ему принадлежат снимки стадиона. Александр Соловьев делал фотографии с коптера.

Также в альбом вошло немало работ, посвященных парку, разбитому рядом с футбольным стадионом.

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