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28.05.2021 20:50
Рубрика: Спорт

Российские баскетболистки выиграли международный турнир в Стамбуле

Текст: Илья Трисвятский
Женская сборная России по баскетболу в рамках подготовки к июньскому чемпионату Европы приняла участие в товарищеском международном турнире в Стамбуле и выиграла его, победив команды Беларуси (74:36) и Турции (64:58).
Фото: пресс-служба Федерации баскетбола Турции Фото: пресс-служба Федерации баскетбола Турции
Фото: пресс-служба Федерации баскетбола Турции

В Стамбул россиянки отправились после насыщенного учебно-тренировочного сбора в подмосковном Новогорске. Он продолжался с 12 по 25 мая, то есть почти две недели. По его итогам главный тренер национальной дружины Александр Ковалев сократил число кандидатов для поездки на Евробаскет-2021 с 18 до 14. А в окончательную заявку на континентальное первенство можно будет внести только дюжину девушек.

На данный момент в "обойму" Ковалева входят следующие баскетболистки (указаны клубы в сезоне 2020/21):

разыгрывающие и защитники - Марина Голдырева ("Динамо", Новосибирск), Елизавета Комарова ("Надежда", Оренбург), Дарья Курильчук ("Енисей", Красноярск), Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное), Камилла Огун ("Намюр" Бельгия), Екатерина Федоренкова ("Ника", Сыктывкар);

форварды - Аделина Абайбурова ("Енисей"), Нина Глонти (МБА, Москва), Раиса Мусина ("Динамо", Курск), Дарья Репникова ("Спарта энд К"). Анастасия Шилова ("Надежда");

центровые - капитан команды Мария Вадеева (УГМК, Екатеринбург), Елизавета Шабанова ("Динамо", Курск), Александра Штанько (МБА).

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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На Босфоре в городе двух континентов собрались три команды, которым на предварительном этапе грядущего 17-27 июня в Испании и Франции Евробаскета предстоит выступать в разных группах. В первый день турнира хозяйки паркета встретились с Беларусью и с большим трудом победили - 56:52. А вот россиянки через сутки разгромили своих ближайших географических соседок - 74:36. Это разница "плюс 38", причем во второй половине встречи соперницам было позволено набрать всего 11 (!) очков.

На следующий день перед матчем с Турцией невольно вспомнились события десятилетней давности. Именно с этой командой Россия сражалась в финале чемпионата Европы-2011 в польском городе Лодзь. Тогда под началом Бориса Соколовского было добыто "золото". Увы, пока оно последнее для нашей национальной дружины.

Качество игры в Стамбуле вселяет оптимизм перед главным турниром Старого света. В составе России, как известно, сейчас нет натурализованных спортсменок. Но вот за Турцию выступает Кванитра Холлингсворт из США. Эта мощная центровая (рост 196 см, вес 91 кг) в свое время защищала цвета курского "Динамо", так что многим подопечным Ковалева манера ее действий знакома. Американка под номером 13 хоть и стала самой результативной в рядах хозяек, но ее вклад в командную копилку выдающимся назвать нельзя - 11 очков (броски с игры - 3/7, штрафные - 5/7) и лишь пять подборов. То есть с главной опасностью гостьи уверенно справились.

Фото: euroleague.net
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Наша сборная против Турции весьма вариативно атаковала. Сразу шесть российских баскетболисток отлились трехочковыми попаданиями. Отметим и блестящую реализацию штрафных бросков - 16 из 17.

После короткого отдыха, в первый день июня сборная России продолжит подготовку на подмосковной базе GoPark. Затем девушки отправятся в столицу Сербии Белград, где 4 и 5 июня проведут два контрольных матча с бронзовыми призерками предыдущего чемпионата Европы 2019 года. На 8-9 июня запланированы два "спарринга" с Беларусью в Минске. 

Статистика

Россия - Беларусь - 74:36 (20:10, 22:15, 19:7, 13:4). Россия: Мусина 8, Вадеева 15, Шилова 5, Комарова 4, Левченко 9 - стартовая пятерка; Голдырева 4, Огун 7, Федоренкова 3, Курильчук 6, Глонти 7, Штанько 2, Шабанова 4.

Турция - Россия - 58:64 (18:17, 11:17, 12:17, 17:13). Россия: Мусина 5, Вадеева 12, Шилова 5, Комарова 5, Левченко 13 - стартовая пятерка; Голдырева 9, Курильчук, Репникова, Глонти 4, Штанько 3, Шабанова 4, Абайбурова 4.

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