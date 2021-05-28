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28.05.2021 18:54
Рубрика: Спорт

Сборная Канады одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по хоккею

Текст: Максим Домчев
Сборная Канады по хоккею добыла вторую победу на чемпионате мира по хоккею. В пятницу "кленовые листья" переиграли Казахстан - 4:2.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Для сборной Канады матч против Казахстана имел важнейшее значение. В случае неудачи команда Жерара Галлана теряла практически все шансы на попадание в четвертьфинал, что на родине болельщики совсем не поняли бы.

Фото: Roman Koksarov/AP
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Канадцы повели в счете в первом периоде после броска Эндрю Манджапане. Во втором периоде Адам Хенрик подставил клюшку под бросок Оуэна Пауэра - 2:0. Однако команда Казахстана до перерыва сумела сократить отставание в счете после броска Никиты Михайлиса, а в самом начале третьей 20-минутки все тот же Михайлис оформил дубль.

Запахло очередным фиаско канадской команды, но Коул Перфетти все же сумел направить третью шайбу в ворота казахстанской команды, а в самом конце встречи Коннор Браун поразил пустые ворота - 4:2.

После этой победы у Канады стало 6 очков после пяти встреч. И пока они лишь шестые в своей группе, отставая на очко от сборных Латвии и Казахстана.

В группе А вторую победу на турнире одержала команда Швеции. "Тре Крунур" добились успеха в матче против Великобритании - 4:1. Благодаря этому шведы вышли на четвертое место в группе, однако прямые конкуренты за место в плей-офф свои матчи еще не сыграли.

Победу сборной Швеции принесли броски Маркуса Серенсена, Йонатана Пудаса и дубль Адриана Кемпе. В составе британцев отличился Лиам Кирк.

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