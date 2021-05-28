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Рубрика: Спорт

Стало известно, зачем Кокорин сделал пластическую операцию на носу

Александр Кокорин. Фото: Егор Алеев/ТАСС Александр Кокорин. Фото: Егор Алеев/ТАСС
Александр Кокорин. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Российский нападающий итальянской "Фиорентины" сделал пластическую операцию. Врачи исправили ему носовую перегородку. Об этом сообщил "Матч ТВ". Известно, что в больнице футболисту предстоит провести неделю, а затем он будет лечиться амбулаторно около месяца.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Кокорин ни разу не ударил по воротам в четырех матчах за "Фиорентину"

Как пояснил массажист Кокорина Сергей Колесников, игрок ранее уже делал подобную операцию, поскольку искривленная перегородка мешала ему получать достаточное количество кислорода. Однако уже после он вновь травмировал нос во время матчей.

"Я читал, что у Кака была подобная проблема. Он был в полном порядке, кроме выносливости, не мог долго держать высокий темп. Как только решили сделать ему операцию, у Кака всё наладилось", - подчеркнул Колесников, которого цитирует "Чемпионат".

Напомним, в "Фиорентину" россиянин перешел из "Спартака". Контракт рассчитан до 2024 года. В завершившемся сезоне Кокорин провел за свой клуб 4 неполных матча и результативных действий совершить не успел.

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