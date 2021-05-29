Американцы победили на ЧМ сборную Норвегии со счетом 2:1

Хоккеисты сборной США одержали четвертую победу на проходящем в Риге чемпионате мира по хоккею. Со счетом 2:1 они обыграли норвежцев и возглавили таблицу группы В.

В составе американской сборной отличились Конор Гарленд (11) и Тэйдж Томпсон (28), а у их соперников гол престижа за пять минут до конца забил Кен Андре Олимб (55).

Отметим, что это уже четвертая подряд победа сборной США после стартового поражения от Финляндии, а норвежцы опустились на седьмую строчку в группе и лишились последних шансов на выход в плей-офф.