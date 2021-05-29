Американцы победили на ЧМ сборную Норвегии со счетом 2:1

Новости

Азербайджан поддержал предложение РФ по делимитации границы с Арменией 18:40
В Москве избили бывшую жену футболиста Александра Кержакова 18:04
В Майами семь человек получили ранения при стрельбе на улице 17:46
В США Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании 17:34
Илон Маск показал снимок космического корабля SN16 для полета на Марс 17:25
В Екатеринбурге сошли с рельсов три цистерны с топливом 17:02
В Болгарии посла США потребовали объявить персоной нон грата 17:01
Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-2" взлетел со второй попытки 16:52
Чехию покинули 54 сотрудника посольства России 16:37
Путин и Лукашенко в субботу продолжили переговоры в Сочи 16:23
Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия - За правду" 16:19
Малый противолодочный корабль "Нарьян-Мар" отстрелялся в Баренцевом море 16:15
В Астрахани пострадавшая в пыльной буре девочка вышла из комы 16:10
Дзюба считает, что "Манчестер Сити" выиграет Лигу чемпионов 16:01
Lufthansa продолжит полеты в Россию по измененному маршруту 15:42
Вратарь Бобровский прибыл в расположение сборной России на ЧМ по хоккею 15:28
Сборная России назвала состав на матч против Швейцарии на ЧМ по хоккею 15:18
Казахстанские хоккеисты со счетом 11:3 разгромили итальянцев на ЧМ 15:13
Пашинян заявил о готовности отвести войска на границе с Азербайджаном 14:52
Китаец попытался вывести из РФ драгоценности под видом тортов "Прага" 14:26
Индийский самолет экстренно сел после обнаружения на борту летучей мыши 14:13
Умер Бенуа Сокаль - автор культовой серии квестов Syberia 13:55
Возобновляются рейсы Air France между Парижем и Москвой 13:53
Росприроднадзор выявил новый выброс нефтепродуктов в море у Туапсе 13:52
Собянин: Восточный вокзал разгрузит центр Москвы 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне. Главные законы
Что изменится в жизни россиян в июне. Главные законы
29.05.2021 18:50
Рубрика: Спорт

Американцы победили на ЧМ сборную Норвегии со счетом 2:1

Хоккеисты сборной США одержали четвертую победу на проходящем в Риге чемпионате мира по хоккею. Со счетом 2:1 они обыграли норвежцев и возглавили таблицу группы В.
Фото: Jari Pestelacci/Just Pictures/Sipa USA/Reuters Фото: Jari Pestelacci/Just Pictures/Sipa USA/Reuters
Фото: Jari Pestelacci/Just Pictures/Sipa USA/Reuters
Фото: Jari Pestelacci/Just Pictures/Sipa USA/reuters
Сборная России по хоккею победила команду Швейцарии на чемпионате мира

В составе американской сборной отличились Конор Гарленд (11) и Тэйдж Томпсон (28), а у их соперников гол престижа за пять минут до конца забил Кен Андре Олимб (55).

Отметим, что это уже четвертая подряд победа сборной США после стартового поражения от Финляндии, а норвежцы опустились на седьмую строчку в группе и лишились последних шансов на выход в плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею 2021 Спорт Хоккей Чемпионат мира Чемпионат мира по хоккею-2021