Дзюба считает, что "Манчестер Сити" выиграет Лигу чемпионов

Нападающий сборной России по футболу и клуба "Зенит" Артем Дзюба сделал прогноз на финал Лиги чемпионов.

Напомним, в субботу в Порту пройдет финальная игра турнира, в которой встретятся "Манчестер Сити" и лондонский "Челси".

Этот матч закроет европейский клубный сезон.

Своим ожиданием от предстоящего матча поделился лидер сборной России - форвард Артем Дзюба.

Он признался, что не поддерживает ни одну из команд, но точно знает, кто победит.

"Я ни за кого не болею, но "Манчестер Сити" выиграет", - сказал Дзюба "Спорт-Экспрессу".