Генрих Мхитарян отказался от предложения "Зенита"

Полузащитник сборной Армении и "Ромы" Генрих Мхитарян отказался от перехода в "Зенит", сообщает портал Il Romanista.

Мхитарян близок к продлению контракта со своим нынешним клубом. В "Роме" ждут положительного ответа от игрока на предложение о продолжении сотрудничества. К Генриху обращались из "Монако" и "Зенита", однако они не смогли убедить хавбека.

Прошедший сезон стал одним из лучших для Мхитаряна: в 33 матчах чемпионата Италии он забил 12 мячей и отдал десять результативных передач. Армянский футболист попал в сборную сезона "серии А" по версии WhoScored, получив оценку 7,3.