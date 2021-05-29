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29.05.2021 20:55
Рубрика: Спорт

Названы составы "Манчестер Сити" и "Челси" на финал Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Фото: Carl Recine - Pool/Getty Images Фото: Carl Recine - Pool/Getty Images
Фото: Carl Recine - Pool/Getty Images

Тренерские штабы "Манчестер Сити" и "Челси" определились со стартовыми составами команд на финальный матч футбольной Лиги чемпионов.Их приводит официальный сайт УЕФА.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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С первых минут у "горожан" выйдут: Эдерсон, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Рияд Марез, Кевин Де Брюйне, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва.

В свою очередь главный тренер "Челси" Томас Тухель сделал ставку на следующих футболистов: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Бэн Чилуэлл, Тьяго Силва, Мэйсон Маунт, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Кай Хавертц, Тимо Вернер.

Сыграют "Манчестер Сити" и "Челси" на домашнем стадионе "Порту" - "Драгау". Начало встречи запланировано на 22.00 по московскому времени.

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