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30.05.2021 11:34
Рубрика: Спорт

Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка против Мейвезера

Текст: Артур Нанян

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался от боя против американца Флойда Мейвезера в Саудовской Аравии. Об этом россиянин заявил журналистам.

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Ранее менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз сообщил, что за поединок против Мейвезера Нурмагомедову предлагали 100 миллионов долларов. Бой мог состояться в Саудовской Аравии.

"Соблазн всегда присутствует. Были переговоры о поединке с Мейвезером со стороны Саудовской Аравии. Про 100 миллионов не знаю, точно такой суммы не было, но приблизительно было столько", - цитирует Хабиба ТАСС.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе в апреле 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защитил титул - в поединках с Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гэтжи. В октябре прошлого года Хабиб объявил о завершении карьеры.

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