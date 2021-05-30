Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка против Мейвезера

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался от боя против американца Флойда Мейвезера в Саудовской Аравии. Об этом россиянин заявил журналистам.

Ранее менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз сообщил, что за поединок против Мейвезера Нурмагомедову предлагали 100 миллионов долларов. Бой мог состояться в Саудовской Аравии.

"Соблазн всегда присутствует. Были переговоры о поединке с Мейвезером со стороны Саудовской Аравии. Про 100 миллионов не знаю, точно такой суммы не было, но приблизительно было столько", - цитирует Хабиба ТАСС.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе в апреле 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защитил титул - в поединках с Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гэтжи. В октябре прошлого года Хабиб объявил о завершении карьеры.