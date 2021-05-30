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30.05.2021 18:53
Рубрика: Спорт

Колумбиец Эган Берналь стал победителем "Джиро д'Италия"

Текст: Артур Нанян
Фото: Twitter-аккаунт @giroditalia Фото: Twitter-аккаунт @giroditalia
Фото: Twitter-аккаунт @giroditalia

Колумбийский велогонщик Эган Берналь (Ineos Grenadiers) победил в общем зачете знаменитой веломногодневки "Джиро д'Италия". Соревнования проходили с 8 по 30 мая и завершились в Милане.

Фото: AP Photo/Paul White
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Многодневка состояла из 21 этапа. Берналь потратил на преодоление дистанции Гранд-тура 86,17:28 часов. Вторым стал итальянец Дамиано Карузо, отставший от лидера на 1 минуту и 29 секунд. Топ-3 замкнул британец Симон Йейтс. Колумбиец опередил Йейтса на 4 минуты и 15 секунд. Россиянин Александр Власов (Astana Premier Tech) финишировал четвертым (+6,4).

Возвращаясь к Берналю, добавим, что он впервые выступил на "Джиро д'Италия". В 2019 году он выиграл "Тур де Франс", став самым молодым победителем многодневки за 110 лет.

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