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30.05.2021 16:44
Рубрика: Спорт

Павлюченкова и Хачанов вышли во второй круг "Ролан Гаррос"

Текст: Артур Нанян
Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов добились побед на старте Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), проходящего в Париже.
Фото: AP Photo/Paul White Фото: AP Photo/Paul White
Фото: AP Photo/Paul White
Фото: Dmitri Lovetsky/AP
Российская теннисистка Звонарева не вышла в основную сетку "Ролан Гаррос"

Павлюченкова в двух сетах обыграла американку Кристину Макхейл - 6:4, 6:0. За 1 час 19 минут россиянка выполнила шесть эйсов, четырежды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-поинтов. Следующей соперницей Анастасии станет Айла Томлянович, представляющая Австралию.

В свою очередь Хачанов уверенно победил в трех партиях чеха Иржи Веселы - 6:1, 6:2, 6:3. Добавим, что седьмая ракетка мира Андрей Рублев стартует на турнире в понедельник матчем против Ян-Леннарда Штруффа (Германия), а Даниил Медведев, занимающий второе место в рейтинге ATP, встретится с Александром Бубликом из Казахстана.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2021