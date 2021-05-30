Въехать в Россию иностранные зрители чемпионата Европы по футболу 2020 года, который был перенесен из-за пандемии коронавируса на этот год, смогут по паспорту болельщика (Fan ID) без дополнительного оформления визы. На стойке паспортного контроля они смогут предъявить или заламинированный документ, или его электронную версию. Об этом сообщили в минцифры. "Такой порядок въезда действует с 00.00 29 мая 2021 года по местному времени и заканчивается в день проведения последнего матча, в 23.59 2 июля 2021 года", - уточнили в ведомстве.

Для прохода на стадион электронный Fan ID уже не подойдет, надо будет предъявить заламинированную карту. Получить ее можно в одном из центров выдачи Fan ID в Москве или Петербурге. Использовать паспорт болельщика можно в течение всего периода проведения матчей Евро-2020 в Петербурге.

Старые Fan ID, полученные для посещения матчей Кубка Конфедераций FIFA-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года, во время предстоящего европейского чемпионата действовать не будут, предупредили в минцифры. Обновленный Fan ID надо будет получить и тем, подавал заявку на получение паспорта болельщика до 1 октября 2020 года.

Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, часть системы идентификации футбольных болельщиков. Fan ID - именной документ, без него невозможно попасть на матчи чемпионата Европы. Оформить Fan ID можно на специальном сайте (fan-id.ru) или в центрах выдачи паспортов болельщика бесплатно.