Новости

Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Российские и белорусские военные совместно отразят нападение условного противника 00:00
Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ по хоккею 30.05.2021
Глава белорусского МИДа допустил передачу Сапеги в Россию после суда 30.05.2021
Пушков: России есть что предъявить США в плане соблюдения прав человека 30.05.2021
СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян 30.05.2021
Явка на праймериз "Единой России" превысила 11 млн человек 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина 10 лет назад служил в милиции 30.05.2021
Посольство РФ проверяет информацию о гибели трех россиян в ЦАР 30.05.2021
В "Единой России" назвали явку на предварительное голосование 30.05.2021
СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
Россиянам предложили ограничить продажу алкоголя 30.05.2021
ФК "Тамбов" попрощался с болельщиками 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина задержан 30.05.2021
Прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге росгвардеец был ранен в ногу 30.05.2021
Мужская сборная РФ по волейболу уступила Японии в Лиге наций 30.05.2021
СОБР начал штурм квартиры стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге 30.05.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Екатеринбурге 30.05.2021
В полиции рассказали подробности инцидента со стрельбой в Екатеринбурге 30.05.2021
Основатель сети "Теремок" считает справедливым ввести "налог на богатых" для поддержки пенсионеров 30.05.2021
Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
В Екатеринбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим 30.05.2021
Сборная Канады разгромила итальянцев на ЧМ по хоккею 30.05.2021
В Таиланде во время отдыха скончался посол Украины 30.05.2021
Колумбиец Эган Берналь стал победителем "Джиро д'Италия" 30.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
30.05.2021 22:50
Рубрика: Спорт

Болеть по паспорту

Приехать в Россию на матчи Евро-2020 можно без визы
Текст: Петр Аннин
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)
Въехать в Россию иностранные зрители чемпионата Европы по футболу 2020 года, который был перенесен из-за пандемии коронавируса на этот год, смогут по паспорту болельщика (Fan ID) без дополнительного оформления визы. На стойке паспортного контроля они смогут предъявить или заламинированный документ, или его электронную версию. Об этом сообщили в минцифры. "Такой порядок въезда действует с 00.00 29 мая 2021 года по местному времени и заканчивается в день проведения последнего матча, в 23.59 2 июля 2021 года", - уточнили в ведомстве.

Для прохода на стадион электронный Fan ID уже не подойдет, надо будет предъявить заламинированную карту. Получить ее можно в одном из центров выдачи Fan ID в Москве или Петербурге. Использовать паспорт болельщика можно в течение всего периода проведения матчей Евро-2020 в Петербурге.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В Лужниках откроют фан-зону Евро-2020

Старые Fan ID, полученные для посещения матчей Кубка Конфедераций FIFA-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года, во время предстоящего европейского чемпионата действовать не будут, предупредили в минцифры. Обновленный Fan ID надо будет получить и тем, подавал заявку на получение паспорта болельщика до 1 октября 2020 года.

Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, часть системы идентификации футбольных болельщиков. Fan ID - именной документ, без него невозможно попасть на матчи чемпионата Европы. Оформить Fan ID можно на специальном сайте (fan-id.ru) или в центрах выдачи паспортов болельщика бесплатно.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020