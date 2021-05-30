Для прохода на стадион электронный Fan ID уже не подойдет, надо будет предъявить заламинированную карту. Получить ее можно в одном из центров выдачи Fan ID в Москве или Петербурге. Использовать паспорт болельщика можно в течение всего периода проведения матчей Евро-2020 в Петербурге.
Старые Fan ID, полученные для посещения матчей Кубка Конфедераций FIFA-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года, во время предстоящего европейского чемпионата действовать не будут, предупредили в минцифры. Обновленный Fan ID надо будет получить и тем, подавал заявку на получение паспорта болельщика до 1 октября 2020 года.
Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, часть системы идентификации футбольных болельщиков. Fan ID - именной документ, без него невозможно попасть на матчи чемпионата Европы. Оформить Fan ID можно на специальном сайте (fan-id.ru) или в центрах выдачи паспортов болельщика бесплатно.