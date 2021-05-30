В Калининграде во время полумарафона "ЗаБег" умер спортсмен

В Калининграде во время V Всероссийского полумарафона "ЗаБег" умер его участник Юрий Турков.

Как сообщили организаторы марафона на официальной странице "ЗаБега" в социальной сети, организм 34-летнего участника забега на дистанцию 21,1 км не справился с нагрузкой.

Перед выходом на дистанцию Юрий прошел медицинскую комиссию и получил справку о допуске к забегу.

- Дежурившие на маршруте медики незамедлительно провели реанимационные действия, но спасти спортсмена они не смогли, - отмечают организаторы. - Мы рассчитываем в ближайшее время получить официальную информацию о причинах смерти участника. Окажем близким возможное содействие, скорбим вместе с ними.