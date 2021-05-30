Сборная Канады разгромила итальянцев на ЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею одержала третью победу подряд на чемпионате мира в Риге. "Кленовые листья" разгромили в воскресенье команду Италии со счетом 7:1.

У канадцев две шайбы забросил Эндрю Манжипан, еще по шайбе - Коул Перфетти, Трой Стечер, Адам Хенрик, Максим Комтуа и Брэндон Пирри. У итальянцев гол в свой актив записал Анджело Мичели.

В турнирной таблице группы "В" Канада с девятью очками поднялась на пятое место. В заключительном туре группового этапа она сыграет с финнами.

Тем временем сборная Беларуси лишилась шансов на плей-офф чемпионата мира, крупно проиграв Швейцарии - 0:6. С четырьмя очками в активе белорусы занимают последнее, восьмое место в группе и не смогут выйти дальше. Что касается швейцарцев, то они с 12 очками вышли на первую строчку.