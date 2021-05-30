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31.05.2021 00:03
Рубрика: Спорт

В гостях как дома

Комитет УЕФА принял решение отменить правило выездного гола
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может полностью отменить правило выездного гола в турнирах под своей эгидой. Вопрос об этом рассмотрели на прошлой неделе на заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям.
Президент УЕФА Александер Чеферин анонсировал большие изменения в европейском футболе. Фото: Photoexpress Президент УЕФА Александер Чеферин анонсировал большие изменения в европейском футболе. Фото: Photoexpress
Президент УЕФА Александер Чеферин анонсировал большие изменения в европейском футболе. Фото: Photoexpress

Для того чтобы правило было официально отменено, нужно одобрение исполнительного комитета УЕФА. Любопытно, что несколько дней назад организация объявила о начале масштабных реформ в европейском футболе.

Фото: AP Photo/Alberto Saiz
"Барса", "Реал" и "Ювентус" не довольны дисциплинарным делом УЕФА

Правило выездного гола существует 56 лет. Согласно ему при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд выходит та команда, которая забила больше мячей на выезде. Касается это и дополнительного времени: к примеру, в завершившемся сезоне "Ювентус" сыграл дома вничью с "Порту" в овертайме (1:1), но по правилу гостевого мяча дальше прошли португальцы.

В прошлом в УЕФА несколько раз задумывались об изменениях. Среди возможных вариантов было ограничить ценность выездного гола только основным временем. Если исполнительный комитет УЕФА одобрит инициативу по исключению этого пункта, то при равном счете (не важно, кто сколько забил на чужом поле) проводится дополнительное время, в котором также не будет иметь значения, кто отличился в гостях.

Противников правила выездного гола хватает. С 2018 года за отмену этого пункта выступали Арсен Венгер, Жозе Моуринью, Диего Симеоне, Карло Анчелотти, Томас Тухель. Но в то время УЕФА посчитал, что пока не время проводить реформу. Сейчас же ситуация изменилась во многом из-за коронавируса. Многие матчи плей-офф еврокубков были проведены на нейтральных полях. Немного странно считать гостевые голы в таких противостояниях, как "Челси" - "Порту", обе встречи которого состоялись в Севилье.

У правила гостевого гола есть много противников как среди игроков, так и тренеров. Окончательно исключить этот пункт должен исполнительный комитет УЕФА

Что интересно - главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне публично выступил против правила выездного гола после того, как в прошлом году его команда одолела в плей-офф Лиги чемпионов "Ливерпуль" именно благодаря этому пункту.

- Должен сказать, что считаю это правило нечестным. У нас было 30 минут дополнительного времени на выездной гол, у "Ливерпуля" - нет. Это несправедливо, - отметил Симеоне.

Как бы то ни было, реформы в еврокубках назрели. Причем говорят об этом не только футболисты и тренеры, но и в УЕФА. В середине апреля было принято решение об увеличении числа участников Лиги чемпионов до 36 команд с 2024 года. Теперь же, по информации зарубежных СМИ, планируется изменить формат плей-офф главного клубного турнира континента.

Рассматривается вариант, при котором в полуфинале не будет двухматчевых противостояний, а дело ограничится только одной игрой. При этом обе встречи, а также финал будут проводиться в течение одной недели в одном городе. Сами поединки будут дополнены разнообразными развлекательными мероприятиями: концертами, шоу с участием легендарных футболистов и так далее. В УЕФА считают, что финансовые потери от решения сократить число матчей в 1/2 финала будут не так существенны вследствие обширной зрительской аудитории.

Идея внести подобные изменения основывается на успехе формата Лиги чемпионов, использованного в сезоне 2019/20 в разгар пандемии коронавируса. Тогда, начиная с четвертьфинальной стадии, в каждом раунде проводили по одному поединку вместо двух: все встречи прошли в Лиссабоне.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
УЕФА увеличил размер призовых для участников Лиги чемпионов

- Я за "Финал четырех" в Лиге чемпионов. Он может быть отличным, эффективным с точки зрения доходов, если все сделать как надо. Но каждый должен высказать свою точку зрения. Мы обсуждаем такой вариант. Нам понравился "Финал восьми" в прошлом году в Португалии. Однако он длился более двух недель - это слишком много, - отметил президент УЕФА Александер Чеферин в интервью изданию L Equipe.

Также Чеферин высказался о "Реале", "Барселоне" и "Ювентусе", которые не собираются отказываться от участия в европейской Суперлиге. Ранее УЕФА открыл дело против этих клубов и грозит исключить их из еврокубков на два года.

- Они не имеют права портить футбол своими решениями. Странно читать пресс-релизы от этих трех команд, в которых они выступают против сотен других клубов. Правильный подход - это диалог. Они должны сказать, собираются они вернуться или нет. Хотят играть в Суперлиге? Пускай. Пусть соперничают там втроем, - сказал Чеферин.

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