Агуэро перешел в "Барселону"

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро продолжит карьеру в испанском клубе "Барселона".

В понедельник каталонский клуб объявил о переходе экс-форварда английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Его договор с бывшим клубом истек, и аргентинец сделал выбор в пользу каталонцев.

Как сообщается, контракт игрока с "Барселоной" рассчитан на два сезона. При этом сумма отступных за 35-летнего футболиста составляет 100 миллионов евро.

Агуэро ранее выступал в чемпионате Испании за мадридский "Атлетико".

С "Манчестер Сити" Агуэро завоевал пять титулов чемпиона Англии.