Аргентину лишили права принять Кубок Америки по футболу

Аргентина вслед за Колумбией лишилась права проведения Кубка Америки по футболу.
Фото: Carl DE SOUZA / AFP
Как сообщает сайт Южноамериканской конфедерации футбола, организация рассматривает другие варианты для проведения турнира. Такое решение было принято после заявления аргентинских властей о том, что вопрос с проведением турнира пока не решен.
В КОМНЕБОЛ решили не ждать, когда в Аргентине все же будут предприняты какие-то шаги и объявили о лишении страны права принять Кубок Америки.
"Мы рассматриваем предложения других стран, заинтересованных в том чтобы принять континентальный турнир", - говорится в сообщении.
Турнир должен пройти с 13 июня по 10 июля.