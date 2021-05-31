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31.05.2021 09:55
Рубрика: Спорт

Аргентину лишили права принять Кубок Америки по футболу

Текст: Максим Домчев
Аргентина вслед за Колумбией лишилась права проведения Кубка Америки по футболу.
Фото: Carl DE SOUZA / AFP Фото: Carl DE SOUZA / AFP
Фото: Carl DE SOUZA / AFP
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Сборная России по футболу тренируется в полном составе

Как сообщает сайт Южноамериканской конфедерации футбола, организация рассматривает другие варианты для проведения турнира. Такое решение было принято после заявления аргентинских властей о том, что вопрос с проведением турнира пока не решен.

В КОМНЕБОЛ решили не ждать, когда в Аргентине все же будут предприняты какие-то шаги и объявили о лишении страны права принять Кубок Америки.

"Мы рассматриваем предложения других стран, заинтересованных в том чтобы принять континентальный турнир", - говорится в сообщении.

Турнир должен пройти с 13 июня по 10 июля.

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