Аргентину лишили права принять Кубок Америки по футболу

Аргентина вслед за Колумбией лишилась права проведения Кубка Америки по футболу.

Как сообщает сайт Южноамериканской конфедерации футбола, организация рассматривает другие варианты для проведения турнира. Такое решение было принято после заявления аргентинских властей о том, что вопрос с проведением турнира пока не решен.

В КОМНЕБОЛ решили не ждать, когда в Аргентине все же будут предприняты какие-то шаги и объявили о лишении страны права принять Кубок Америки.

"Мы рассматриваем предложения других стран, заинтересованных в том чтобы принять континентальный турнир", - говорится в сообщении.

Турнир должен пройти с 13 июня по 10 июля.