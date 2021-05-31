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31.05.2021 11:43
Рубрика: Спорт

ЦСКА подписал контракт с Заболотным

Текст: Максим Домчев
Антон Заболотный. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Антон Заболотный. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Антон Заболотный. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим сборной России и футбольного клуба "Сочи" Антоном Заболотным.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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В понедельник ЦСКА сообщил о том, что состав команды пополнил 29-летний нападающий сборной России Антон Заболотный. Контракт с воспитанником армейского клуба рассчитан на три года. Он будет выступать под 91-м номером.

Заболотный покинул ЦСКА в 2012-м году. В минувшем сезоне в составе "Сочи" он отметился десятью забитыми мячами. За свою карьеру Заболотный выступал за астраханский "Волгарь", "Урал", брянское "Динамо", "Уфу", "Факел", "Тосно" и "Зенит".

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Заболотного в число игроков, приглашенных на сбор национальной команды перед чемпионатом Европы.

Заболотный в Instagram прокомментировал свой переход в ЦСКА. "Красно-синяя семья, я вернулся, я дома, я счастлив!" - написал он, поблагодарив "Сочи" за два замечательных года.

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