Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере пробился во второй раунд Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). В стартовом матче турнира Медведев победил в трех сетах представителя Казахстана Александра Бублика - 6:3, 6:3, 7:5.

С пятой попытки Даниил Медведев все же победил в поединке на Открытом чемпионате Франции. Фото: Gettyimages

За последние 20 лет было всего два теннисиста, которые приезжали на "Ролан Гаррос" в статусе игрока топ-5, но не имели побед в Париже. Первый - Рафаэль Надаль, второй - Медведев.

Даниил неоднократно признавался, что грунт - его самое нелюбимое покрытие. Не далее как в начале мая в матче против Алехандро Давидович Фокина, в котором россиянин прервал серию из шести поражений на грунте, он поспорил с судьей. После поражения в первом сете Даниил ударил ракеткой по корту и сказал: "Я не хочу здесь играть!" По окончании перерыва между сетами рефери попросил Медведева не портить корт, на что тот ответил: "Корт уже плохой, испорченный. Это плохое покрытие, я не могу его повредить".

Неудивительно, что в отличие от других "Шлемов" в Париже Даниил не добивался успехов. Более того, в четырех предыдущих розыгрышах турнира Медведев ни разу не сумел выйти во второй круг. В конце прошлого года россиянин пошутил в Twitter, что выигранный матч на "Ролан Гаррос" - его мечта и цель.

Шутки шутками, но похоже, что с пятой попытки Медведев намерен проявить себя на парижских кортах. По словам второй ракетки мира, у него нет никаких проблем со здоровьем, да и грунтовое покрытие его не так сильно раздражает.

- На первой же тренировке в Париже у меня были приятные ощущения. Не знаю, это мячи другие или просто условия поменялись, но я чувствую себя иначе. Пока что я играю потрясающе - нет мыслей, что это грунт. Я доволен жизнью, теннисом. Такое со мной впервые за два месяца, и это здорово. Неважно, каким будет результат, главное - мои ощущения на корте. Сейчас они очень хорошие, - поделился своими эмоциями Медведев.

Следующим соперником Даниила станет американец Томми Пол, который в тяжелейшем пятисетовом матче одолел австралийца Кристофера О Коннелла - 6:2, 6:4, 4:6, 4:6, 10:8. Что касается остальных россиян, то встречи первого круга сегодня проведут Андрей Рублев и Аслан Карацев. Рублеву будет противостоять немец Ян-Леннард Штруфф, Карацеву - Дженсон Бруксби (США). Во вторник на "Ролан Гаррос" дебютируют также Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

С уверенной победы стартовал в Париже Роджер Федерер. Швейцарец обыграл в трех сетах представителя Узбекистана Дениса Истомина - 6:2, 6:4, 6:3. Федерер проводит лишь третий турнир после двух операций на колене.

- Я пять недель ходил на костылях. Вообще, было здорово побыть дома, но из-за пандемии я не мог видеться с друзьями. Это было странно. Что могу сказать по сегодняшнему матчу? Было здорово начать турнир игрой против соперника, которого я хорошо знаю. Сегодня я действовал разнообразно, ходил к сетке, быстро захватывал преимущество в каждом сете. Это было здорово, - сказал Федерер.

В следующем раунде Федерер сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) - Артур Риндеркнех (Франция).

Что касается женского одиночного турнира, то накануне Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг, уступив в двух сетах американке Хейли Баптист, - 1:6, 4:6.

Сегодня первые матчи на "Ролан Гаррос" проведут Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова. Гаспарян встретится с Энн Ли (США), а Александрова - со знаменитой американкой Винус Уильямс.