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31.05.2021 21:26
Рубрика: Спорт

Фернандес, Черышев и Самошников не сыграют с Польшей

Текст: Максим Домчев
Три футболиста сборной России, находящиеся с командой на сборе не примут участия в контрольном матче против сборной Польши, который пройдет 1 июня во Вроцлаве.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Не смогут принять участие в матче защитники Марио Фернандес и Илья Самошников, а также полузащитник Денис Черышев. Также наставник россиян рассказал о том, что Артем Дзюба сможет выйти на поле.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"У нас было 30 игроков, сейчас 29, один заболел и остался в Москве. Есть несколько травмированных, но эти травмы небольшие. Несколько игроков не примут участия в матче, не будем рисковать. Вечером еще есть время подумать, каким составом играть", - цитирует Черчесова ТАСС.

Относительно Фернандеса наставник россиян заявил, что футболист полностью восстановится к чемпионату Европы.

"Когда у футболиста есть небольшая травма, мы максимально внимательно к этому относимся и стараемся восстановить, чтобы не было рецидива. Мы и в Инсбруке сделали МРТ, все нормально, он занимается с большой нагрузкой, начал сегодня заниматься с мячом, проблем не видим", - сказал Черчесов.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Тоже самое касается и Черышева, а у Самошникова боль в бедре, и во вторник станет понятно, что с игроком.

Наставник россиян отметил в составе сборной Польши нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, которому будет уделено особое внимание.

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