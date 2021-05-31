Всемирная легкоатлетическая ассоциация оказала великую милость. В прошлом году ни один российский легкоатлет не получил даже нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. И лишь весной 2021-го после долгих заседаний, ожиданий и проволочек запрет снят.

Весьма частично. Сначала надо подать заявку в "Уорлд Атлетикс". Дождаться ее рассмотрения. Получить - или не получить - статус нейтрального атлета. И только потом при наличии приглашения от организаторов турнира можно собирать чемодан. За что? За то. Недавние руководители Всероссийской федерации легкой атлетики, от этого вида спорта относительно далекие, пытались старым недобрым способом покрыть нарушение допингового кодекса, допущенное юным талантом - прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Конечно, попались, слегка оправдывались, а потом и оправдываться стало бесполезно. С ВФЛА вот-вот должны были снять дисквалификацию, наложенную еще в ноябре 2015-го. Но... И все началось с самого с начала, завершившись в марте 2021-го. Ехать можно! И на Олимпиаду в Токио, и на чемпионат Европы для спортсменов в возрасте до 23 лет.

Но президент "Уорлд Атлетикс", наш заклятый друг лорд Рэнморский, он же Себастьян Коэ, помимо множества ограничений для допуска, установил странный лимит. К Олимпийским играм в Токио, как и к молодежной Европе, допущено по 10 россиян. С чего 10, а не, допустим, 8 или 11? Может, 10 у лорда любимое число или родился он 10-го? Но нет. Просто так. Ни с чего. Очередная, на мой взгляд, прихоть, ничем не объяснимая, 101-й по счету укол, никак не оправданный. Будем считать и это достижением по сравнению с Играми в Рио, где в самом медалеобильном олимпийском виде за всю Россию в длину прыгала без всякого успеха красавица Дарья Клишина, постоянно проживающая в Америке. И пусть в Токио наши легкоатлеты выступят под неблагозвучной аббревиатурой ANA - допущенный нейтральный атлет, - лишь бы выигрывали. Как это удалось сделать на чемпионате мира-2019 в Катаре прыгунье в высоту гениальной Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой в прыжках с шестом. Да и серебряные медали барьериста Сергея Шубенкова, прыгуна в высоту Михаила Акименко, "бронза" еще одного высотника Ильи Иванюка и второе место в ходьбе на 20 километров Василия Мизинова воодушевляли.

Жаль таких ребят, как он, в команде мало. Яркие звездочки наперечет.

Кого за это винить? Понятно, отлучение от состязаний высшего класса снижает мотивацию спортсменов. Отсутствие конкуренции не способствует росту. Запретами и непрекращающимися с ноября 2015-го санкциями наша сборная оказалась отброшенной на годы и десятилетия назад.

Прыгун в высоту Илья Иванюк впервые в карьере выиграл этап "Бриллиантовой лиги", который прошел в Дохе

Ничем, кроме как стойким терпением, не проявил себя и молодой главный тренер сборной, олимпийский чемпион Юрий Михайлович Борзаковский. Его назначение было явным авансом талантливому бегуну. Но пришло уже время, когда кредит супердоверия надо отдавать. Быть может, Борзаковский сделает это в той же потрясающей манере, в которой побеждал в беге на два круга - рывком с предпоследнего места в забеге - и на первое. Что ж, ждем. Не скажу, что верю, а все равно вопреки всему надеюсь.

В международный, да еще и олимпийский сезон наши лучшие не по своей вине "вбегают" с опозданием. Скольких же нервов стоило хотя бы дождаться припозднившейся отмашки от "Уорлд Атлетикс". Сейчас в списке получивших нейтральный статус 27 человек - пока они и претендуют на прорыв в заветную десятку. Прыжки в высоту, с шестом, в длину, тройным - вот всего несколько наших видов, которые благодаря прекрасной старой школе не загнулись - не погибли. Именно в мужских прыжках в высоту лучший результат сезона в мире у Ильи Иванюка. Его взлет на 237 см у некоторых вывал скепсис: прыгал на чемпионате Смоленской области. Но именно со Смоленска начинались многие наши победы. Что Иванюк доказал, выиграв в пятницу этап "Бриллиантовой лиги" в Дохе. Взял 233 см и оставил вторым чемпиона мира катарца Мутаза Баршима - 230.

Понятно, что к 27 легкоатлетам смогут присоединиться и другие. Возможность отличиться представляется 23-27 июня на чемпионате России в Чебоксарах. А уже 28-го будет названа десятка, которой и стартовать на Олимпиаде. Легкоатлетические соревнования начинаются в начале второй недели Игр: на кону 48 золотых медалей.