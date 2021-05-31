Новости

Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Российские и белорусские военные совместно отразят нападение условного противника 00:00
Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ по хоккею 30.05.2021
Глава белорусского МИДа допустил передачу Сапеги в Россию после суда 30.05.2021
Пушков: России есть что предъявить США в плане соблюдения прав человека 30.05.2021
СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян 30.05.2021
Явка на праймериз "Единой России" превысила 11 млн человек 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина 10 лет назад служил в милиции 30.05.2021
Посольство РФ проверяет информацию о гибели трех россиян в ЦАР 30.05.2021
В "Единой России" назвали явку на предварительное голосование 30.05.2021
СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
Россиянам предложили ограничить продажу алкоголя 30.05.2021
ФК "Тамбов" попрощался с болельщиками 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина задержан 30.05.2021
Прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге росгвардеец был ранен в ногу 30.05.2021
Мужская сборная РФ по волейболу уступила Японии в Лиге наций 30.05.2021
СОБР начал штурм квартиры стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге 30.05.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Екатеринбурге 30.05.2021
В полиции рассказали подробности инцидента со стрельбой в Екатеринбурге 30.05.2021
Основатель сети "Теремок" считает справедливым ввести "налог на богатых" для поддержки пенсионеров 30.05.2021
Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
В Екатеринбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим 30.05.2021
Сборная Канады разгромила итальянцев на ЧМ по хоккею 30.05.2021
В Таиланде во время отдыха скончался посол Украины 30.05.2021
Колумбиец Эган Берналь стал победителем "Джиро д'Италия" 30.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 00:00
Рубрика: Спорт

Королева еще проснется

Как будет отобрана десятка российских легкоатлетов для участия в токийских Играх
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)
Всемирная легкоатлетическая ассоциация оказала великую милость. В прошлом году ни один российский легкоатлет не получил даже нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. И лишь весной 2021-го после долгих заседаний, ожиданий и проволочек запрет снят.
Прыгун в высоту Илья Иванюк (на фото) подтвердил свое лидерство в мировом сезоне, обыграв на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе местную звезду, действующего чемпиона мира Мутаза Баршима. Фото: РИА Новости Прыгун в высоту Илья Иванюк (на фото) подтвердил свое лидерство в мировом сезоне, обыграв на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе местную звезду, действующего чемпиона мира Мутаза Баршима. Фото: РИА Новости
Прыгун в высоту Илья Иванюк (на фото) подтвердил свое лидерство в мировом сезоне, обыграв на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе местную звезду, действующего чемпиона мира Мутаза Баршима. Фото: РИА Новости

Весьма частично. Сначала надо подать заявку в "Уорлд Атлетикс". Дождаться ее рассмотрения. Получить - или не получить - статус нейтрального атлета. И только потом при наличии приглашения от организаторов турнира можно собирать чемодан. За что? За то. Недавние руководители Всероссийской федерации легкой атлетики, от этого вида спорта относительно далекие, пытались старым недобрым способом покрыть нарушение допингового кодекса, допущенное юным талантом - прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Конечно, попались, слегка оправдывались, а потом и оправдываться стало бесполезно. С ВФЛА вот-вот должны были снять дисквалификацию, наложенную еще в ноябре 2015-го. Но... И все началось с самого с начала, завершившись в марте 2021-го. Ехать можно! И на Олимпиаду в Токио, и на чемпионат Европы для спортсменов в возрасте до 23 лет.

Фото: Игорь Беляев / ТАСС
Участников Олимпиады обяжут взять ответственность за риск заражения COVID

Но президент "Уорлд Атлетикс", наш заклятый друг лорд Рэнморский, он же Себастьян Коэ, помимо множества ограничений для допуска, установил странный лимит. К Олимпийским играм в Токио, как и к молодежной Европе, допущено по 10 россиян. С чего 10, а не, допустим, 8 или 11? Может, 10 у лорда любимое число или родился он 10-го? Но нет. Просто так. Ни с чего. Очередная, на мой взгляд, прихоть, ничем не объяснимая, 101-й по счету укол, никак не оправданный. Будем считать и это достижением по сравнению с Играми в Рио, где в самом медалеобильном олимпийском виде за всю Россию в длину прыгала без всякого успеха красавица Дарья Клишина, постоянно проживающая в Америке. И пусть в Токио наши легкоатлеты выступят под неблагозвучной аббревиатурой ANA - допущенный нейтральный атлет, - лишь бы выигрывали. Как это удалось сделать на чемпионате мира-2019 в Катаре прыгунье в высоту гениальной Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой в прыжках с шестом. Да и серебряные медали барьериста Сергея Шубенкова, прыгуна в высоту Михаила Акименко, "бронза" еще одного высотника Ильи Иванюка и второе место в ходьбе на 20 километров Василия Мизинова воодушевляли.

Жаль таких ребят, как он, в команде мало. Яркие звездочки наперечет.

Кого за это винить? Понятно, отлучение от состязаний высшего класса снижает мотивацию спортсменов. Отсутствие конкуренции не способствует росту. Запретами и непрекращающимися с ноября 2015-го санкциями наша сборная оказалась отброшенной на годы и десятилетия назад.

Прыгун в высоту Илья Иванюк впервые в карьере выиграл этап "Бриллиантовой лиги", который прошел в Дохе

Ничем, кроме как стойким терпением, не проявил себя и молодой главный тренер сборной, олимпийский чемпион Юрий Михайлович Борзаковский. Его назначение было явным авансом талантливому бегуну. Но пришло уже время, когда кредит супердоверия надо отдавать. Быть может, Борзаковский сделает это в той же потрясающей манере, в которой побеждал в беге на два круга - рывком с предпоследнего места в забеге - и на первое. Что ж, ждем. Не скажу, что верю, а все равно вопреки всему надеюсь.

Фото: Kazuhiro NOGI / AFP
Официальный партнер Олимпиады выступил против проведения Игр

В международный, да еще и олимпийский сезон наши лучшие не по своей вине "вбегают" с опозданием. Скольких же нервов стоило хотя бы дождаться припозднившейся отмашки от "Уорлд Атлетикс". Сейчас в списке получивших нейтральный статус 27 человек - пока они и претендуют на прорыв в заветную десятку. Прыжки в высоту, с шестом, в длину, тройным - вот всего несколько наших видов, которые благодаря прекрасной старой школе не загнулись - не погибли. Именно в мужских прыжках в высоту лучший результат сезона в мире у Ильи Иванюка. Его взлет на 237 см у некоторых вывал скепсис: прыгал на чемпионате Смоленской области. Но именно со Смоленска начинались многие наши победы. Что Иванюк доказал, выиграв в пятницу этап "Бриллиантовой лиги" в Дохе. Взял 233 см и оставил вторым чемпиона мира катарца Мутаза Баршима - 230.

Понятно, что к 27 легкоатлетам смогут присоединиться и другие. Возможность отличиться представляется 23-27 июня на чемпионате России в Чебоксарах. А уже 28-го будет названа десятка, которой и стартовать на Олимпиаде. Легкоатлетические соревнования начинаются в начале второй недели Игр: на кону 48 золотых медалей.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио