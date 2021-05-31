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31.05.2021 23:38
Рубрика: Спорт

Касаткина и Грачева вышли во второй раунд "Ролан Гаррос", Осака снялась

Текст: Максим Домчев
Российские теннисистки Дарья Касаткина и Варвара Грачева вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Тем временем вторая ракетка мира Наоми Осака отказалась от выступления из-за психологических проблем.
Фото: AP Photo/Christophe Ena Фото: AP Photo/Christophe Ena
Фото: AP Photo/Christophe Ena

Соперницей Касаткиной была представительница Японии Мисаки Дои. В первой партии россиянка, занимающая 34-ю строчку в рейтинге WTA сумела добиться успеха - 6:3. Но второй сет остался за Дои - 7:5. И все же в решающий момент Касаткина вырвала победу - 6:3. Во втором круге она сыграет с десятой ракеткой турнира Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Варвара Грачева переиграла испанку Лару Арруабаррена-Весино - 6:2, 6:3, и теперь сыграет с победительницей матча между итальянкой Камилой Джорджич и хорваткой Петрой Мартич.

Вторая ракетка мира Наоми Осака объявила о решении сняться с турнира из-за психологических проблем. Ранее она объявила о нежелании участвовать в пресс-конференциях, после чего организаторы оштрафовали ее на 15 тысяч долларов и пригрозили дальнейшими санкциями. В итоге Осака снялась с турнира и объявила о временном перерыве в карьере.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2021