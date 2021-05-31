Кубок Америки пройдет в Бразилии вместо Аргентины и Колумбии

Кубок Америки по футболу пройдет в Бразилии. Ранее он должен был состояться в Аргентине и Колумбии.

В понедельник Южноамериканская конфедерация футбола определилась с местом проведения Кубка Америки, старт которого состоится через две недели, 13 июня. Ранее права принять турнир лишились Колумбия и Аргентина.

Турнир в итоге примет Бразилия. В нем сыграют команды Колумбии, Бразилии, Катара, Венесуэлы, Эквадора и Перу в одной группе, и Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили и Парагвай в другой.

Кубок Америки должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.