Символом "Ролан Гаррос", который вчера стартовал в Париже, уже давно стал испанец Рафаэль Надаль. Начиная с 2005 года 13 из 16 "Больших шлемов" на грунте выиграл именно Рафа.

Даниил Медведев никогда не был так хорош на грунте, как на харде. Изменится ли что-то на этом "Ролан Гаррос"? Фото: GettyImages

Сможет ли он в очередной раз защитить титул? Или реванш за прошлогоднее поражение в финале возьмет первая ракетка мира серб Новак Джокович? Стоит ли опасаться швейцарца Роджера Федерера, который перенес операцию на колене, долго восстанавливался и потерял игровой ритм?

Семикратный победитель турниров "Большого шлема" швед Матс Виландер считает, что "Большую тройку" пора подвинуть с ведущих ролей.

- Для будущего тенниса важно, чтобы молодое поколение игроков сделало шаг вперед, - приводит слова Виландера испанское издание Marca. - Нужно, чтобы кто-то сломал Надаля на "Ролан Гаррос", а затем Джоковича и Федерера на Уимблдоне.

Хорошо рассуждать Виландеру с комментаторской позиции. Но сами теннисисты, которым предлагается совершить революцию, пока с трудом верят в успех предприятия. Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас в этом грунтовом сезоне уже проигрывал Рафе в драматичном финале в Барселоне, когда он не смог подать на матч. В Париже Циципас попал в другую половину сетки и потенциально сможет встретиться с Надалем или Джоковичем разве что в финале. "Я готов биться с любым из них. Нет смысла бояться даже самых сильных соперников. Они играют классно, но и я тоже", - цитирует слова грека пресс-служба "Ролан Гаррос". Но ироничная ремарка Стефаноса говорит о реальных настроениях: "Удивлюсь, если Надаль кому-то позволит взять титул".

Француз Гаэль Монфис, в свою очередь, предостерег всех тех, кто готов списать со счетов Федерера: "Потренировавшись с ним, я понял, что он в невероятной форме. Думаю, он доставит проблем очень многим игрокам".

На "Ролан Гаррос" появилась трехметровая стальная статуя Рафаэля Надаля, выполняющего форхенд

Очевидно, что сам Федерер очень осторожен в своих прогнозах. За "Короля грунта" Надаля говорят его титулы. Перед стартом "Ролан Гаррос" ему даже памятник открыли. А вот Джокович, который прилетел в Париж после победы на домашнем турнире в Белграде, рвется в бой.

- Париж - одна из основных целей на этот сезон. Моя мотивация зашкаливает, - цитирует Джоковича пресс-служба соревнований. - По-моему, этот "Ролан Гаррос" станет первым турниром "Большого шлема", где в одной половине сетки сыграют Федерер, Надаль и я. Только один из нас сможет попасть в финал. Я сделаю все, чтобы вытянуть счастливый билет.

Но довольно разговоров о "Большой тройке". Не менее интересно узнать, что же покажет на Открытом чемпионате Франции наша четверка - Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Будет ли у Медведева повод полюбить грунтовое покрытие? Он посеян высоко - под вторым номером, но это не дает никаких гарантий. Даниил ни разу не проходил на "Ролан Гаррос" дальше первого круга. Хотя в этот раз теннисист настроен оптимистично.

- Остался очень доволен первыми тренировками. Все было замечательно, как будто я играл не на грунте, а на харде. И это дает мне повод рассчитывать на достойное выступление, - цитируют Медведева на сайте ATP. - Я чувствую себя прекрасно и, честно говоря, надеюсь провести отличный турнир. Я счастлив, радуюсь жизни и своей игре. Впервые за пару месяцев.

Что касается женской части турнира, где титул будет защищать полька Ига Свентек, то наши теннисистки вряд ли могут претендовать на большой успех. Но тем не менее на "Ролан Гаррос" они будут решать другую важную задачу - попадание на Олимпиаду в Токио. Пока согласно рейтингу четверка лучших выглядит так: Вероника Кудерметова (30), Анастасия Павлюченкова (32), Екатерина Александрова (34) и Дарья Касаткина (37). Но Светлана Кузнецова (40) еще точно поборется за место в сборной.

Когда верстался номер

На "Ролан Гаррос" грянула первая сенсация. Четвертая ракетка мира австриец Доминик Тим, дважды игравший в парижских финалах, 4 часа 28 минут бился с испанцем Пабло Андухаром, занимающим 68-е место в рейтинге, и проиграл со счетом 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6.

У россиян пока без неприятных сюрпризов. Карен Хачанов на старте одолел чеха Иржи Веселы (6:1, 6:2, 6:3). Анастасия Павлюченкова обыграла американку Кристину Макхэйл (6:4, 6:0). Еще одну "баранку" сделала Елена Веснина, которая была сильнее белоруски Ольги Говорцовой (6:1, 6:0). Вероника Кудерметова начала с победы над представительницей США Амандой Анисимовой (7:6 (7:5), 6:1).