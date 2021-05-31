Медведев впервые в карьере вышел во второй круг "Ролан Гаррос"

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

В понедельник в матче первого круга посеянный под вторым номером Медведев встречался с Александром Бубликом из Казахстана. Ранее россиянин еще ни разу не проходил эту стадию турнира.

В первом сете Медведев действовал уверенно и выиграл 6:3. С таким же результатом закончилась и вторая партия. А в третьей Бублик сумел навязать борьбу, но при счете 5:5 Медведеву удалось выиграть два гейма подряд.

В матче второго круга Медведев сыграет с победителем матча между Томми Полом из США и австралийцем Кристофером О'Коннеллом.