Новости

Более 40 человек удалены с экзаменов в первый день ЕГЭ 18:37
Посольство: Чехию покинули все попавшие под сокращение дипломаты 18:30
В АЮР напомнили об обязанности магазинов принимать назад испорченные продукты 18:29
Правительство расширило перечень отраслей для поддержки в регионах 18:09
Агуэро перешел в "Барселону" 17:56
Разбившийся на самокате солист Мариинского театра пришел в сознание 17:49
Комиссия Совфеда поддержала закон о запрете экстремистам участвовать в выборах 17:48
Беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора 17:47
Глава МИД Турции заявил о законном праве Анкары использовать С-400 17:46
Медведев впервые в карьере вышел во второй круг "Ролан Гаррос" 17:33
В Киргизии задержаны экс-премьер, брат экс-президента КР и лидер фракции 17:33
В Шереметьево экстренно сел самолет с запахом гари на борту 17:32
ОПЕК+ ожидает дефицита нефти в развитых странах летом этого года 17:32
Вакцинация от COVID-19 усиливает естественный иммунитет после болезни 17:24
Кузнецова попросила Минздрав обратить внимание на пропаганду абортов в сети 17:24
Оформить инвалидность станет проще 17:24
В минобороны Дании раскритиковали слежку за европейскими политиками 17:23
Петербургский художник создал персонажей Lego по "Деревне дураков" 17:23
Серхио Рамос может перейти в "Манчестер Сити" 17:18
АвтоВАЗ не может выпускать машины: завод снова подвели поставщики 17:04
Медведев поручил проработать инициативу использовать маткапитал для ремонта 17:03
Захарова: Попытки ЕС поучать Россию не сработают 16:48
По делу о стрельбе в "Москва-сити" двое подсудимых получили 31 год на двоих 16:43
Обновленный Дворец бракосочетаний N4 примет первых молодоженов 1 июня 16:34
Россияне оценили, как новые меры поддержки улучшат жизнь семей с детьми 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 17:33
Рубрика: Спорт

Медведев впервые в карьере вышел во второй круг "Ролан Гаррос"

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/Benoit Tessier Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

Фото: GettyImages
Медведев о "Ролан Гаррос": Надеюсь провести отличный турнир

В понедельник в матче первого круга посеянный под вторым номером Медведев встречался с Александром Бубликом из Казахстана. Ранее россиянин еще ни разу не проходил эту стадию турнира.

В первом сете Медведев действовал уверенно и выиграл 6:3. С таким же результатом закончилась и вторая партия. А в третьей Бублик сумел навязать борьбу, но при счете 5:5 Медведеву удалось выиграть два гейма подряд.

В матче второго круга Медведев сыграет с победителем матча между Томми Полом из США и австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2021