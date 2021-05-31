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31.05.2021 19:34
Рубрика: Спорт

Полузащитник "Спартака" Тиль отдан в аренду в "Фейенорд"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский "Спартак" принял решение отправить голландского полузащитника Гус Тиля в аренду еще на один сезон. На этот раз он продолжит карьеру на родине и будет защищать цвета "Фейенорда" из Роттердама.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Как сообщили в "Спартаке", российский клуб может досрочно вернуть игрока из аренды. Если тот не проведет до 1 января 2022 года половины матчей за клуб без учета дисквалификаций и травм, сообщает "Чемпионат".

В минувшем сезоне не получивший места в составе красно-белых Тиль выступал за немецкий "Фрайбург", однако провел за клуб всего семь матчей. При этом контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до 2023 года.

Также в СМИ появилась информация о том, что москвичи продлили с Тилем контракт еще на год, но в клубе эти данные опровергли.

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