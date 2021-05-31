Избившему самокатчика бойцу ММА избрали запрет определенных действий

Измайловский районный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий в отношении бойца ММА Гаруна Дибирова. Как сообщает ТАСС, спортсмен был задержан в минувшие выходные на востоке столицы за нападение на молодого человека. При этом следствие настаивало на аресте атлета.

"Постановлением Измайловского районного суда города Москвы от 31 мая 2021 года в отношении Дибирова Гаруна Дивировича в удовлетворении органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей отказано. В отношении Дибирова Г.Д. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 1 месяц, до 27 июня 2021 года", - рассказали агентству в пресс-службе суда.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, Дибиров вечером 28 мая в ходе конфликта на Первомайской улице в Москве напал на молодого человека, ехавшего на самокате. В результате пострадавший был госпитализирован с травмой головы.

Как сообщили другие СМИ, 25-летний пострадавший возвращался с поминок. Не рассчитав траекторию движения, он выехал на проезжую часть. В это время по дороге двигалась машина Дибирова. Как рассказывают журналистам очевидцы, боец остановился, вышел из авто и набросился на молодого человека с кулаками.

Полиция задержала спортсмена и доставила в территориальный ОМВД для разбирательства. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 213 ("Хулиганство").

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова в свою очередь сообщила агентству, что с целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению руководства ГСУ СК по Москве перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение ГСУ СК по Москве. По ее словам, следователи проведут комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.