На первый взгляд, спустя три года после завершения мировых футбольных баталий "Мордовия Арена" ничуть не изменилась. Бело-оранжевая чаша стадиона, напоминающая полуденное летнее солнце, столь же эффектна, трибуны для болельщиков столь же уютны, а шелковистая зелень газона на поле столь же свежа. Однако если в дни мундиаля посетителю на входе приходилось преодолевать кордоны бдительной охраны, то теперь доступ сюда открыт.
- Любой желающий может прийти к нам с 9 утра и до 9 вечера: позаниматься в спортклубах и секциях, побывать на экскурсии, посидеть с друзьями в кафе, да и просто приятно провести время, - говорит старший администратор стадиона Светлана Батырева.
Выбор вариантов досуга для сторонников здорового образа жизни здесь действительно впечатляет. На территории стадиона открыты школа греко-римской борьбы и фитнес-залы, секции единоборств и художественной гимнастики, клуб лазертага и пейнтбола, детская футбольная школа и студии танцев - как бальных, так и современных.
А Центр хоккея по сухим тренировкам, распахнувший свои двери полгода назад, смело можно назвать одной из "жемчужин" "Мордовия Арены" - подобного ему вы не найдете больше не только в республике, но и в соседних регионах. По федеральному проекту "Спорт - норма жизни" объект получил самую современную "начинку". Для круглогодичных тренировок здесь есть все: синтетическое "ледовое" покрытие, две бросковые зоны - на 50 и 200 квадратных метров, интерактивные тренажеры для отработки дриблинга, паса, владения клюшкой, бега, тренажерный зал, разминочная зона...
Тренируются здесь воспитанники спортшколы олимпийского резерва (СШОР) по хоккею.
- В государственных спортшколах ПФО такой центр есть только в Татарстане - в городе Альметьевске, - рассказал "РГ" директор СШОР Андрей Блохин. - У нас занимается около 500 ребят. Младшие - 2014-2016 годов рождения, а старшие - подростки 14-15 лет, играют в команде Юниорской хоккейной лиги. Основная работа у юных хоккеистов - на льду, а здесь проводим дополнительные тренировки. Обучение бесплатное. Заниматься к нам приходят и девочки - правда, пока единицы, но мы их тоже ждем.
Повышенным интересом у посетителей "Мордовия Арены" пользуется и центр активного отдыха "Адреналин": единственный в регионе, предлагающий "мальчишкам и девчонкам, а также их родителям" новое увлечение - электрокартинг.
- Наш клуб уникален для республики и располагаемся мы в уникальном месте, - улыбается руководитель центра Александр Миронов. - Электрокартинг сегодня только зарождается в городах-миллионниках, в соседних регионах таких центров пока нет. Это безопасный вид активного отдыха: если обычный карт сразу разгоняется на максимальную скорость, то электрокарт дает возможность настраивать уровни: начав с минимальной скорости - для детей, повышать ее для более взрослых и опытных гонщиков. Заниматься можно с восьми лет, более юные гости могут кататься с родителями.
В общей сложности под спортивные секции и клубы отдано порядка 80 процентов коммерческих площадей на "Мордовия Арене". Еще около 10 процентов арендуют бизнес-структуры.
- Мы занимаемся дизайном интерьеров и производством мягкой мебели, - поделилась предпринимательница Ольга Кильдяшова. - Заехали сюда буквально две недели назад. Здесь у нас офис и шоу-рум, где будут представлены мебель и образцы тканей.
Магазины спорттоваров на стадионе тоже будут весьма кстати. А вот торгового центра, как планировалось ранее, нет - и не будет. Зато появятся дом-музей спорта, детский город профессий, центры интеллектуального и творческого развития, экипировочный центр сборных команд России…
- Разумеется, основным видом деятельности для нас было и остается проведение матчей. Мы не получаем выручки от билетов - только плату за аренду поля, - уточнила Светлана Батырева. - Большим успехом пользуются экскурсии на стадион - в первую очередь гостей интересуют моменты, связанные с пребыванием здесь Роналду и японской принцессы Хисако Такамада, а также возможность побывать на VVIP-трибуне и в президентской ложе.
Напомним, что расходы на содержание "Мордовия Арены" составляют около 300 миллионов рублей в год. Пока республика оплачивает лишь пять процентов затрат, но уже в 2024-м все финансирование полностью ляжет на региональную казну. О выходе объекта на полную самоокупаемость - по крайней мере, в ближайшее время - говорить не приходится. Но снять с бюджета весомую долю расходов на свое содержание - вполне реально.
- Мы хотим, чтобы жители Саранска полюбили стадион так же, как любим его мы. Чтобы он стал настоящей "ареной для каждого": эпицентром культурных и спортивных событий, местом притяжения горожан, деловым центром, - подчеркнула специалист по маркетингу Диана Самараковская. - В прошлом году из-за пандемии часть наших проектов остались нереализованной. Зато в январе - мае стадион принял уже 62 мероприятия, из них 9 - всероссийского уровня. Благодаря защитному покрытию, на поле можно организовывать многотысячные концерты. А на прилегающей к стадиону территории в июле пройдет Межрегиональный фестиваль современных искусств "Угория". Он станет отправной точкой для создания первого в регионе музея под открытым небом.