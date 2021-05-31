Саранский стадион "Мордовия Арена", принимавший матчи ЧМ-2018, станет центром массового спорта и семейного отдыха. На сегодня 90 процентов коммерческих площадей здесь уже используется - в основном, под спортклубы и секции.

Благодаря защитному покрытию, на саранской арене можно проводить не только футбольные матчи, но и концерты. Фото: Николай Гагарин

На первый взгляд, спустя три года после завершения мировых футбольных баталий "Мордовия Арена" ничуть не изменилась. Бело-оранжевая чаша стадиона, напоминающая полуденное летнее солнце, столь же эффектна, трибуны для болельщиков столь же уютны, а шелковистая зелень газона на поле столь же свежа. Однако если в дни мундиаля посетителю на входе приходилось преодолевать кордоны бдительной охраны, то теперь доступ сюда открыт.

- Любой желающий может прийти к нам с 9 утра и до 9 вечера: позаниматься в спортклубах и секциях, побывать на экскурсии, посидеть с друзьями в кафе, да и просто приятно провести время, - говорит старший администратор стадиона Светлана Батырева.

Выбор вариантов досуга для сторонников здорового образа жизни здесь действительно впечатляет. На территории стадиона открыты школа греко-римской борьбы и фитнес-залы, секции единоборств и художественной гимнастики, клуб лазертага и пейнтбола, детская футбольная школа и студии танцев - как бальных, так и современных.

А Центр хоккея по сухим тренировкам, распахнувший свои двери полгода назад, смело можно назвать одной из "жемчужин" "Мордовия Арены" - подобного ему вы не найдете больше не только в республике, но и в соседних регионах. По федеральному проекту "Спорт - норма жизни" объект получил самую современную "начинку". Для круглогодичных тренировок здесь есть все: синтетическое "ледовое" покрытие, две бросковые зоны - на 50 и 200 квадратных метров, интерактивные тренажеры для отработки дриблинга, паса, владения клюшкой, бега, тренажерный зал, разминочная зона...

Тренируются здесь воспитанники спортшколы олимпийского резерва (СШОР) по хоккею.

Саранский центр хоккея по сухим тренировкам - второй в ПФО. Фото: Николай Гагарин

- В государственных спортшколах ПФО такой центр есть только в Татарстане - в городе Альметьевске, - рассказал "РГ" директор СШОР Андрей Блохин. - У нас занимается около 500 ребят. Младшие - 2014-2016 годов рождения, а старшие - подростки 14-15 лет, играют в команде Юниорской хоккейной лиги. Основная работа у юных хоккеистов - на льду, а здесь проводим дополнительные тренировки. Обучение бесплатное. Заниматься к нам приходят и девочки - правда, пока единицы, но мы их тоже ждем.

Повышенным интересом у посетителей "Мордовия Арены" пользуется и центр активного отдыха "Адреналин": единственный в регионе, предлагающий "мальчишкам и девчонкам, а также их родителям" новое увлечение - электрокартинг.

- Наш клуб уникален для республики и располагаемся мы в уникальном месте, - улыбается руководитель центра Александр Миронов. - Электрокартинг сегодня только зарождается в городах-миллионниках, в соседних регионах таких центров пока нет. Это безопасный вид активного отдыха: если обычный карт сразу разгоняется на максимальную скорость, то электрокарт дает возможность настраивать уровни: начав с минимальной скорости - для детей, повышать ее для более взрослых и опытных гонщиков. Заниматься можно с восьми лет, более юные гости могут кататься с родителями.

В общей сложности под спортивные секции и клубы отдано порядка 80 процентов коммерческих площадей на "Мордовия Арене". Еще около 10 процентов арендуют бизнес-структуры.

На стадионе действуют студии танца и фитнеса. Фото: Николай Гагарин

- Мы занимаемся дизайном интерьеров и производством мягкой мебели, - поделилась предпринимательница Ольга Кильдяшова. - Заехали сюда буквально две недели назад. Здесь у нас офис и шоу-рум, где будут представлены мебель и образцы тканей.

Магазины спорттоваров на стадионе тоже будут весьма кстати. А вот торгового центра, как планировалось ранее, нет - и не будет. Зато появятся дом-музей спорта, детский город профессий, центры интеллектуального и творческого развития, экипировочный центр сборных команд России…

- Разумеется, основным видом деятельности для нас было и остается проведение матчей. Мы не получаем выручки от билетов - только плату за аренду поля, - уточнила Светлана Батырева. - Большим успехом пользуются экскурсии на стадион - в первую очередь гостей интересуют моменты, связанные с пребыванием здесь Роналду и японской принцессы Хисако Такамада, а также возможность побывать на VVIP-трибуне и в президентской ложе.

Напомним, что расходы на содержание "Мордовия Арены" составляют около 300 миллионов рублей в год. Пока республика оплачивает лишь пять процентов затрат, но уже в 2024-м все финансирование полностью ляжет на региональную казну. О выходе объекта на полную самоокупаемость - по крайней мере, в ближайшее время - говорить не приходится. Но снять с бюджета весомую долю расходов на свое содержание - вполне реально.

- Мы хотим, чтобы жители Саранска полюбили стадион так же, как любим его мы. Чтобы он стал настоящей "ареной для каждого": эпицентром культурных и спортивных событий, местом притяжения горожан, деловым центром, - подчеркнула специалист по маркетингу Диана Самараковская. - В прошлом году из-за пандемии часть наших проектов остались нереализованной. Зато в январе - мае стадион принял уже 62 мероприятия, из них 9 - всероссийского уровня. Благодаря защитному покрытию, на поле можно организовывать многотысячные концерты. А на прилегающей к стадиону территории в июле пройдет Межрегиональный фестиваль современных искусств "Угория". Он станет отправной точкой для создания первого в регионе музея под открытым небом.