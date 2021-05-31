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31.05.2021 15:24
Рубрика: Спорт

Иван Дорн выступит на закрытии этапа гонки "Формула-1" в Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Промоутер объявил имя заключительного участника музыкальной программы гоночного уик-энда в рамках Гран-при России "Формула-1" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи Автодрома".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Праздничную программу 24 сентября откроет группа "Звери", а завершит мероприятие 26-го числа хитмейкер Иван Дорн.

"Совсем недавно завершив свой творческий отпуск, он стремительно ворвался в чарты с новым романтичным хитом "Кроме тебя", - говорится в сообщении.

Каждый вечер на Центральной площади Олимпийского парка для болельщиков будут выступать диджеи и известные музыканты. Пока остается неизвестным имя хедлайнера музыкального уик-энда, который по традиции выступит вечером в субботу. Отметим, что посещение всех концертов входит в стоимость билетов на Гран-при России "Формулы-1".

Напомним, в предыдущие годы на "Сочи Автодроме" выступали Земфира, "Мумий Тролль", "Ленинград", "Би-2", Ленни Кравитц, Натали Имбрулья, Баста и другие известные музыканты.

Восьмой по счету этап "Формулы-1" Гран-при России пройдет в Сочи с 23 по 26 сентября 2021 года.

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