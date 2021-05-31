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31.05.2021 12:25
Рубрика: Спорт

Сборная России по футболу успешно прошла тестирование на коронавирус

Текст: Максим Домчев
Игроки сборной России на тренировке. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Игроки сборной России на тренировке. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Игроки сборной России на тренировке. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Сборная России по футболу накануне товарищеского матча против Польши успешно прошла тестирование на коронавирус.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Тестирование в лаборатории, аккредитованной УЕФА, проходили все игроки и тренеры российской команды. Как сообщает Telegram-канал сборной, все результаты - отрицательные.

Игроки и тренеры сборной России сдали тесты ПЦР сотрудникам лаборатории, аккредитованной УЕФА. Все - отрицательные.

"Также сегодня утром в расположение сборной в рамках внесоревновательного контроля прибыли инспекторы допинг-контроля. 10 футболистов сдали тесты. Все прошло в плановом режиме", - говорится в сообщении.

В понедельник вечером сборная России отправится в Польшу, где 1 июня проведет контрольный матч с польской командой.

5 июня в Москве команда Станислава Черчесова примет сборную Болгарии.

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