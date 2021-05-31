Сборная России по футболу успешно прошла тестирование на коронавирус

Сборная России по футболу накануне товарищеского матча против Польши успешно прошла тестирование на коронавирус.

Тестирование в лаборатории, аккредитованной УЕФА, проходили все игроки и тренеры российской команды. Как сообщает Telegram-канал сборной, все результаты - отрицательные.

Игроки и тренеры сборной России сдали тесты ПЦР сотрудникам лаборатории, аккредитованной УЕФА. Все - отрицательные.

"Также сегодня утром в расположение сборной в рамках внесоревновательного контроля прибыли инспекторы допинг-контроля. 10 футболистов сдали тесты. Все прошло в плановом режиме", - говорится в сообщении.

В понедельник вечером сборная России отправится в Польшу, где 1 июня проведет контрольный матч с польской командой.

5 июня в Москве команда Станислава Черчесова примет сборную Болгарии.