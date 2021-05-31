По раскладам, нашим парням надо набрать очко в оставшихся двух матчах со шведами и с командой Республики Беларусь, что сделает Красную машину недостижимой для соперников, претендующих на попадание в следующую стадию турнира.

Но вернемся к нашему поединку со сборной Швейцарии, которая получила хорошую прессу и называлась едва ли не теневым фаворитом ЧМ-2021.

В воротах российской сборной с первых минут вновь сыграл Александр Самонов. Несмотря на то, что прибывшие из-за океана Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов прошли карантин и присоединились к остальным игрокам, штаб сборной решил не вносить изменений в заявку команды, ограничившись лишь перестановками в звеньях.

Открыть счет, как и в предыдущем матче сборной Дании, не удавалось довольно долго. Нули на табло горели до 36-й минуты, на которой Антон Бурдасов реализовал удаление швейцарца Лёффеля за выброс шайбы.

Быстро развить успех у россиян не вышло, более того - в середине третьего периода Хишир сумел сравнять счет. Но спустя две минуты преимущество нашей команды восстановили Сергей Толчинский и Павел Карнаухов. Толчинский, уже находясь на льду, сумел одной рукой отдать передачу на пятачок, а Карнаухов переправил шайбу за спину Берре. А вскоре уже сам Сергей стал автором гола, получив на фланге пас от Слепышева и положив шайбу с неудобной руки прямо под перекладину. Швейцарцы в оставшееся время бросили все силы на то, чтобы сравнять счет, и даже заменили вратаря на шестого полевого игрока, но это привело лишь к тому, что Толчинский поразил пустые ворота, оформил дубль и установил окончательный счет - 4:1 в пользу россиян.

После матча наставник нашей сборной Валерий Брагин принял участие в онлайн-конференции с представителями СМИ.

Валерий Брагин: Называть нашу сборную главным претендентом на "золото" пока преждевременно. Мы идем к цели шаг за шагом

Почему в играх с датчанами и со Швейцарией выдалось тяжелое начало, и все решалось во второй половине матча, а точнее, даже в третьем периоде?

Валерий Брагин: Здесь все идет от подготовки, от того, как мы хотим построить отдельно взятый матч. Есть множество нюансов, но это наша кухня.

Можно ли назвать сборную России главным претендентом на "золото" после этой победы?

Валерий Брагин: Это очень преждевременно. Мы идем к цели постепенно, шаг за шагом, думаем о предстоящей игре на групповом турнире в первую очередь. А потом уже посмотрим на конечный результат и сделаем определенные выводы.

Если попробовать перенестись на месяц назад, когда принимали решение по Толчинскому, брать или не брать, какой тогда был ход мыслей?

Валерий Брагин: Сергей всегда был в расширенном списке нашей команды, мы следили за ним, беседовали до того, как вызвать в сборную. Поэтому, разумеется, рассчитывали на него, и как итог - он играет в сборной.

Какие эмоции испытали, когда он отдал пас на Карнаухова из положения сидя?

Валерий Брагин: Самое главное, что он правильно сыграл, залез в глубину, отдал передачу в падении, боролся до конца - это большой плюс. Он и третий гол хороший забил.

Считаете ли вы его одним из героев сегодняшнего матча?

Валерий Брагин: Хороший третий период с его стороны, второй и третий гол были определяющими сегодня. Он, конечно, большой молодец, надеемся, что в дальнейшем так же продолжит играть.

В Ригу прилетел голкипер из НХЛ Сергей Бобровский, а Александр Самонов провел очередной классный матч. Как будете определяться с вратарем на плей-офф?

Валерий Брагин: Пусть Сергей выйдет с карантина, потренируется, и тогда посмотрим. Он заряжен, приехал с горящими глазами. Посмотрим, как дальше сложится. У Самонова еще две игры в группе, посмотрим, как будут развиваться события.

Выйдут ли в следующем матче Орлов и Тарасенко ? Может быть, и кто-то из травмированных тоже?

Валерий Брагин: Орлов и Тарасенко входят в турнире, Григоренко тоже серьезно готовится, Зуб, мы надеемся, тоже. По тем, кто выпадет из заявки, будем думать. Но позже.

Прямая речь

Алексей Терещенко, трехкратный чемпион мира по хоккею:

- Швейцария мне местами понравилась. Она уже давно приближается к лидерам мирового хоккея, и поэтому матч получился достаточно интересным. Хорошо, что ребята одержали победу, хотя им пришлось нелегко. Но поводов для переживаний я не вижу. Сейчас важно просто набирать очки. Самое главное - результат. Дальше уже задача Валерия Брагина заключается в отработке действий в той или иной зоне. Ну а в плей-офф слабых не будет. Мы для всего мира особый раздражитель. И на нас всегда настраиваются по-особому.

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