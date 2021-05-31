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31.05.2021 23:06
Рубрика: Спорт

Сборная Швеции впервые с 1937 года не попала в топ-8 чемпионата мира

Текст: Илья Соболев

Сборная Швеции сенсационно не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Это стало известно после того, как скандинавы уступили сборной России по буллитам 2:3 в своем последнем матче на групповом этапе.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Сборная России по хоккею вышла в плей-офф чемпионата мира

Шведы набрали 10 очков после семи матчей. Столько же у чехов, у которых игра в запасе. Но даже если завтра Чехия уступит словакам, у нее все равно будет преимущество перед "Тре крунур" за счет победы в личной встрече (4:2).

Отметим, что шведы никогда не пропускали плей-офф с момента его введения в формат ЧМ-2021 в 1992 году. А в топ-8 скандинавы не попали впервые с ЧМ-1937, на котором заняли десятое место.

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