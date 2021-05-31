Серхио Рамос может перейти в "Манчестер Сити"

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может пополнить состав "Манчестер Сити".

По данным источника, близкого к игроку, 35-летний капитан "Реала" стал одной из целей английского клуба. Как сообщает ESPN, в услугах Рамоса заинтересован наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.

"Манчестер Сити" намерен предложить игроку контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Контракт Рамоса с "Реалом" истекает летом нынешнего года, и пока стороны так и не смогли договориться о его продлении. В минувшем сезоне у Рамоса были проблемы со здоровьем, он пропустил концовку сезона и не попал в предварительный состав сборной Испании на Евро.